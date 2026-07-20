Teatro, inclusione e solidarietà alla Fortezza Vecchia: il 23 luglio in scena la Compagnia Mayor Von Frinzius

La Compagnia Mayor Von Frinzius porterà in scena lo spettacolo "Non posso, c'ho da fa", nell'ambito di un'iniziativa realizzata in collaborazione con il Rotary Club Livorno a sostegno della Cooperativa Sociale Thisintegra

Una serata di teatro che unisce arte, inclusione e solidarietà. È quella in programma giovedì 23 luglio alla Fortezza Vecchia di Livorno, dove la Compagnia Mayor Von Frinzius porterà in scena lo spettacolo “Non posso, c’ho da fa”, nell’ambito di un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Rotary Club Livorno a sostegno della Cooperativa Sociale Thisintegra.

La Mayor Von Frinzius, tra le più importanti realtà italiane nel panorama del teatro inclusivo, proporrà uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico con la sua energia, la sua ironia e la sua profonda umanità, offrendo un’occasione di riflessione sul valore della diversità e della partecipazione.

L’evento ha un obiettivo concreto: raccogliere fondi per sostenere il Campo estivo della Cooperativa Sociale Thisintegra, un progetto dedicato a ragazze e ragazzi con disabilità che promuove autonomia, relazioni e inclusione attraverso attività educative, ricreative e socializzanti. Un’iniziativa che assume un significato ancora più forte perché molti dei giovani che frequentano il campo sono anche protagonisti della Compagnia Mayor Von Frinzius, testimoniando come il teatro possa rappresentare un autentico percorso di crescita personale e partecipazione attiva.

Il Rotary Club Livorno ha scelto di affiancare questo progetto, confermando il proprio impegno a favore delle iniziative che generano valore sociale e rafforzano il tessuto della comunità. La collaborazione con Thisintegra e con la Compagnia Mayor Von Frinzius nasce dalla condivisione di valori comuni: inclusione, solidarietà e attenzione alla persona.

L’ingresso allo spettacolo è libero con offerta consigliata di 15 euro. Le donazioni raccolte saranno interamente destinate al finanziamento del campo estivo.

Sarà possibile contribuire anche nei giorni precedenti attraverso un bonifico intestato al Rotary Club Livorno (IBAN IT58 N 08461 13901 000010979159, causale Raccolta fondi spettacolo 23/7), oppure effettuando una donazione presso Brisé (Via Maggi 30), Ottica Odello (Viale Italia 115/A) e Farmacia Montenero (Via delle Pianacce 10), tutti a Livorno.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie al sostegno di ToySuper Giocattoli, House and Boat Attias Srl, Suite Livorno, Brisé Dance Store, Fondiaria Saffi, Acrobatic System, Abate Srl e Tipografia Benvenuti, che hanno scelto di affiancare questo progetto di solidarietà.

L’appuntamento è quindi per giovedì 23 luglio alla Fortezza Vecchia, per una serata in cui il teatro diventa un gesto concreto di inclusione e di sostegno a favore dei giovani e delle loro famiglie.

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