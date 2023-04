Teatro inclusivo, Giannini e Casali al convegno online dell’Università di Catania

Foto di Roberto Bartolini gentilmente concessa dall'Ufficio Stampa Mayor Von Frinzius

Durante il convegno interverranno Rachele Casali, presidente dell’Associazione Mayor Von Frinzius APS, e Lamberto Giannini, direttore artistico, i quali riporteranno la propria esperienza teatrale con la Compagnia Mayor Von Frinzius, che dopo più di venticinque anni di attività debutterà il 25 e 26 maggio al Teatro Goldoni con “Scaraventati, ho fatto la mia”!

Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania, nell’ambito delle attività di Terza Missione, organizza il convegno dal titolo: Il teatro inclusivo nella scuola 2030: strategie didattiche on the road, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto “Principe Umberto di Savoia” di Catania- Classe IV Liceo linguistico e Classe III Liceo scientifico, che presenteranno dei Poster creati nell’ambito delle attività specifiche del percorso di Orientamento e Competenze trasversali (PCTO), curato dalle professoresse Paolina Mulè, Daniela Gulisano e Valentina Perciavalle. Gli invitati – dopo una riflessione teorica sul Teatro quale risorsa per l’inclusione formativa e sociale – presenteranno gli esiti di iniziative che promuovono nel proprio territorio.Il Convegno rientra nelle iniziative di formazione dei docenti, ai sensi della Direttiva 170/2016 con diritto per i partecipanti all’esonero del servizio nei limiti stabiliti dal C.C.N.L. e sarà considerato attività di tirocinio indiretto per i corsisti del Corso di specializzazione per le attività di sostegno Ciclo VIIAlla fine dell’attività, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, che dovrà essere richiesto tramite mail a: [email protected] Si invita a prenotarsi, scrivendo a: [email protected].

