Teatro. “La stanza di Agnese”, la vita di Borsellino con gli occhi della moglie
12 febbraio 2026, ORE 20.00 – TEATRO 4 MORI
A.N.M. Toscana, in collaborazione con il Comitato “Giusto Dire No” e la CGIL di Livorno
con il supporto di Teatro 4 Mori
PRESENTANO
LA STANZA DI AGNESE
Di e Con Sara Bevilacqua
Scritto da Osvaldo Capraro
Produzione Meridiani Perduti Teatro
Lo spettacolo, nato nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, racconta la vita e la storia di Paolo Borsellino attraverso gli occhi di sua moglie Agnese. Vincitore di numerosi premi tra cui il prestigioso Eolo Award 2024 per la miglior attrice ed il Premio Museo Cervi – Teatro Per la Memoria 2025, La Stanza di Agnese restituisce la figura del magistrato palermitano da una prospettiva umana e familiare.
Seguirà un incontro informativo sui temi del prossimo referendum costituzionale. Interverranno il professore Francesco Dal Canto, docente di diritto costituzionale e di ordinamento giudiziario presso l’università di Pisa il dottor Luciano Costantini, presidente del Tribunale di Livorno e rappresentanti del Comitato “Giusto dire NO”.
Ingresso Libero
Consigliata la prenotazione su Eventbrite al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-stanza-di-agnese-1982361261898?aff=oddtdtcreator
Info al 3494490606
