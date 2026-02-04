Teatro. “La stanza di Agnese”, la vita di Borsellino con gli occhi della moglie

Ingresso libero. Seguirà un incontro informativo sui temi del prossimo referendum costituzionale. Interverranno il professore Francesco Dal Canto, docente di diritto costituzionale e di ordinamento giudiziario presso l'università di Pisa il dottor Luciano Costantini, presidente del Tribunale di Livorno e rappresentanti del Comitato "Giusto dire NO"

12 febbraio 2026, ORE 20.00 – TEATRO 4 MORI

A.N.M. Toscana, in collaborazione con il Comitato “Giusto Dire No” e la CGIL di Livorno

con il supporto di Teatro 4 Mori

PRESENTANO

LA STANZA DI AGNESE

Di e Con Sara Bevilacqua

Scritto da Osvaldo Capraro

Produzione Meridiani Perduti Teatro

Lo spettacolo, nato nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, racconta la vita e la storia di Paolo Borsellino attraverso gli occhi di sua moglie Agnese. Vincitore di numerosi premi tra cui il prestigioso Eolo Award 2024 per la miglior attrice ed il Premio Museo Cervi – Teatro Per la Memoria 2025, La Stanza di Agnese restituisce la figura del magistrato palermitano da una prospettiva umana e familiare.

Seguirà un incontro informativo sui temi del prossimo referendum costituzionale. Interverranno il professore Francesco Dal Canto, docente di diritto costituzionale e di ordinamento giudiziario presso l’università di Pisa il dottor Luciano Costantini, presidente del Tribunale di Livorno e rappresentanti del Comitato “Giusto dire NO”.

Ingresso Libero

Consigliata la prenotazione su Eventbrite al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-stanza-di-agnese-1982361261898?aff=oddtdtcreator

Info al 3494490606

Condividi:

Riproduzione riservata ©