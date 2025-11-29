Teatro Ragazzi, al NTC Cabiria teatro in “Come cucinare uno smartphone”

Nuovo appuntamento con il teatro ragazzi al Nuovo Teatro delle Commedie, domenica 30 novembre alle ore 17 00 con Cabiria Teatro in Come cucinare uno smartphone

Nuovo appuntamento con il teatro ragazzi al Nuovo Teatro delle Commedie, domenica 30 novembre alle ore 17 00 con Cabiria Teatro in Come cucinare uno smartphone.

E’ sera. Una mamma affaccendata e un bambino solitario stanno leggendo il libro della preistoria, quando arriva l’ora di cena. La mamma non sa cucinare, è veramente negata, e come ogni sera si affida ai surgelati, comodi, semplici e veloci. Ma quella sera sono finiti. Che fare? Ristorante? Pizzeria? Oooo…cucinare… ?? Questo è il più grande incubo di “mammina”, mentre per Ciccio, il suo bambino è un’occasione di divertimento. Ci provano, ci riprovano… ma nulla. I risultati sono immangiabili. Serve una ricetta speciale. Provano allora con un libro di Ricette dal mondo. Provano con i biscotti della fortuna cinesi, non si sa mai, magari saranno fortunati con il risultato. Il piatto che salterà fuori sarà in realtà un passe-partout magico che catapulterà i due protagonisti all’interno dei due libri che stavano leggendo: lui finirà in quello della preistoria, lei in quello delle ricette. Qui incontreranno fantastici personaggi che gli spiegheranno cosa effettivamente mancasse ai loro piatti: l’ingrediente segreto che darà una svolta ai loro pasti, ma soprattutto al loro modo di stare insieme.

Lo spettacolo è adatto a bambine e bambini dai 5 anni.

Biglietti

Intero Adulti: 8 euro

Ridotto Bambini fino a 12 anni: 6 euro

Pinocchio Intero Adulti: 12 euro

Pinocchio Ridotto Bambini: 10 euro

La prenotazione è sempre consigliata

Prenotazioni 0586 1864087/342 0352386 – [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©