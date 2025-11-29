Teatro Ragazzi, al NTC Cabiria teatro in “Come cucinare uno smartphone”
Nuovo appuntamento con il teatro ragazzi al Nuovo Teatro delle Commedie, domenica 30 novembre alle ore 17 00 con Cabiria Teatro in Come cucinare uno smartphone
Nuovo appuntamento con il teatro ragazzi al Nuovo Teatro delle Commedie, domenica 30 novembre alle ore 17 00 con Cabiria Teatro in Come cucinare uno smartphone.
E’ sera. Una mamma affaccendata e un bambino solitario stanno leggendo il libro della preistoria, quando arriva l’ora di cena. La mamma non sa cucinare, è veramente negata, e come ogni sera si affida ai surgelati, comodi, semplici e veloci. Ma quella sera sono finiti. Che fare? Ristorante? Pizzeria? Oooo…cucinare… ?? Questo è il più grande incubo di “mammina”, mentre per Ciccio, il suo bambino è un’occasione di divertimento. Ci provano, ci riprovano… ma nulla. I risultati sono immangiabili. Serve una ricetta speciale. Provano allora con un libro di Ricette dal mondo. Provano con i biscotti della fortuna cinesi, non si sa mai, magari saranno fortunati con il risultato. Il piatto che salterà fuori sarà in realtà un passe-partout magico che catapulterà i due protagonisti all’interno dei due libri che stavano leggendo: lui finirà in quello della preistoria, lei in quello delle ricette. Qui incontreranno fantastici personaggi che gli spiegheranno cosa effettivamente mancasse ai loro piatti: l’ingrediente segreto che darà una svolta ai loro pasti, ma soprattutto al loro modo di stare insieme.
Lo spettacolo è adatto a bambine e bambini dai 5 anni.
Biglietti
Intero Adulti: 8 euro
Ridotto Bambini fino a 12 anni: 6 euro
Pinocchio Intero Adulti: 12 euro
Pinocchio Ridotto Bambini: 10 euro
La prenotazione è sempre consigliata
Prenotazioni 0586 1864087/342 0352386 – [email protected]
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.