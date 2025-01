Teatro ragazzi. Al NTC “Di che famiglia sei?”

Foto di Roberta Bove gentilmente concessa dall'ufficio stampa del Nuovo Teatro delle Commedie

Nuovo appuntamento con il teatro ragazzi domenica 26 dicembre alle ore 17 al Nuovo Teatro delle Commedie. In scena Officine Papage “Di che famiglia sei?”, con Benedetta Tartaglia, testo di Silvia Montagnini, regia di Marco Pasquinucci.

Di che famiglia sei? è un’opera dedicata alle bambine e ai bambini (dai 6 ai 10 anni) e alle loro famiglie, prodotta in collaborazione con l’Associazione Famiglie Arcobaleno, che riflette su che cosa è oggi la famiglia e su quante famiglie possono esistere, tutte diverse, tutte con la propria dignità.

In scena c’è solo uno stendibiancheria, vuoto. Siamo su un terrazzo. Una ragazza entra per stendere i panni, e nel frattempo racconta: c’era una volta… un muro.

Un muro che aveva diviso la città, o meglio aveva diviso le famiglie che la abitavano: da una parte quelle formate da una donna e un uomo (sposati) con figli, dall’altra tutte le altre.

Martina, che ha due mamme, sta da una parte del muro. Piero, che ha una mamma e un papà, sta dall’altra. Con la scusa di un pallone che vola accidentalmente oltre il muro i due protagonisti, eroi inconsapevoli, trovano il coraggio di superare il muro e accendono grazie alla loro curiosità e alla loro voglia di conoscersi la scintilla di una piccola grande rivoluzione. Anche le loro famiglie, apparentemente così diverse, si conosceranno, e si scopriranno molto simili, con alla base l’amore, il rispetto, il sostegno e la comprensione.

Lo spettacolo è adatto alle bambine e ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Prenotazione consigliata

Biglietti:

Intero 8 euro

Ridotto bambini fino ai 12 anni 6 euro

info e prenotazioni:

0586 1864087 – 342 0352386 [email protected]

www.nuovoteatrodellecommedie.it

