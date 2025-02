Teatro Ragazzi. “Sono Solo Parole” al NTC

Il Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno è lieto di annunciare un appuntamento imperdibile della rassegna Teatro Ragazzi: lo spettacolo “Sono Solo Parole” di e con Daniela Arrigoni e Daniele Pennati, che si terrà il 2 febbraio 2025 alle 17.

Questo spettacolo, vincitore del bando BUGs rappresenta un’importante occasione per sostenere la scena emergente e contemporanea. Prodotto in collaborazione con Industria Scenica e ATIR e con il sostegno di BUGs e Sotterraneo, “Sono Solo Parole” è un viaggio affascinante attraverso il mondo delle parole e dei loro significati, pensato per i bambini dai 7 agli 11 anni.

Francesco Cortoni, Direttore Artistico del Nuovo Teatro delle Commedie, descrive lo spettacolo: “Vi siete mai chiesti chi decide quali parole si possono usare o no? Quali sono le parole giuste e quelle sbagliate? Chi ha il potere di inserire le parole nel vocabolario e definire così la lingua italiana? Gli agenti speciali D e D fanno proprio questo lavoro. In un segretissimo laboratorio, raccolgono tutte le parole che vengono dette, scritte, cantate o pensate e ne decidono il destino: APPROVATA o RESPINTA. Senza di loro comunicare sarebbe il caos. Per i due agenti ogni parola nuova è un mondo da esplorare, con realtà all’apparenza aliene, diverse, difficili da comprendere ed accettare. Ma le regole usate fino a questo momento non bastano più e gli agenti D e D dovranno misurarsi con il cambiamento, fare i conti con il nuovo e mettersi in discussione per capire loro stessi e gli altri e trovare, così, le parole che invece di dividere ed escludere possano unire ed includere tuttə.”

Perché vedere “Sono Solo Parole”?

Questo spettacolo offre ai giovani spettatori un’opportunità unica di riflettere sull’importanza delle parole e dei loro significati, attraverso una narrazione coinvolgente e stimolante. È un’occasione per esplorare il potere del linguaggio e il suo ruolo cruciale nella comunicazione e nella comprensione reciproca.

Non perdetevi questa straordinaria esperienza teatrale che unisce divertimento e profondità, proponendo ai bambini un viaggio emozionante e educativo nel mondo delle parole.

Dettagli dello spettacolo:

– Data: 2 febbraio 2025

– Orario: 17.00

– Luogo: Nuovo Teatro delle Commedie, Livorno

– Età consigliata: dai 7 agli 11 anni

– Biglietti: Ingresso Adulti 8 euro ridotto bambini 6 euro

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

📧 [email protected]

📱 Messaggio WhatsApp 342 0352386

