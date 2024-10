Teatro Salone Ablondi, via alla stagione. Il programma

Si comincia il 2 e 3 novembre (21.15 il sabato e le 17 la domenica) con la compagnia Itinerarte di Viareggio, diretta da Paolo Bonanni

Livorno si sa, pullula d’arte e di talenti. E dalla volontà di Diego Bellettini, giovane artista livornese nato artisticamente al Teatro Vertigo di Livorno, e Don Raffaello Schiavone, parroco della comunità pastorale dei Tre Arcangeli (che racchiude le chiese di Scopaia, Salviano e Collinaia), nasce la Rassegna Teatrale Anspi Toscana, coinvolgendo varie compagnie teatrali provenienti da tutta la Toscana. “In estate, Don Raffaello Schiavone mi affida l’arduo compito di creare una nuova rete teatrale locale da poter donare alla cittadinanza. Metto un annuncio – dice Bellettini – su Facebook in un gruppo di compagnie teatrali amatoriali italiane. Di lì a poche ore, la cosa esplode. Firenze, Pescia, Vinci, Cecina, Rosignano… e ovviamente Livorno. Ma anche a Salerno e Catania alcune compagnie si sono dimostrate interessate. Compagnie da tutta Italia interessate a partecipare per dare risalto a questa nuova realtà teatrale. Questo ci fa capire come l’arte possa unire, indistintamente e a prescindere dalle differenze, concrete o meno che siano. A Livorno ci sono molti teatri, ognuno con la sua storia e la sua programmazione, ed è quindi per noi una sfida lanciare una nuova realtà, dando quel tocco di originalità alla nostra rassegna. Abbiamo deciso di spaziare su vari generi: musical, commedie, drammi, spettacoli sociali… ce n’è per tutti i gusti. Il nostro obiettivo non è quello di creare una realtà teatrale limitata alla comunità pastorale in senso stretto, ma far sì che in tutta Livorno si sparga la voce che anche in un “teatro parrocchiale” si possa fare qualcosa di buono che vada oltre il concetto di Chiesa. Creare un nuovo spazio dove le compagnie teatrali possano esprimersi e farsi conoscere. Il bello (e il difficile) è anche questo: ogni città ha le sue compagnie che, a prescindere da cosa mettono in scena, hanno la loro risonanza. Queste sono invece compagnie sconosciute ai livornesi, in quanto facenti parte di città più o meno distanti. Ma noi crediamo nello spirito di appartenenza dei livornesi che sapranno fare il tifo e apprezzare le rappresentazioni delle compagnie teatrali delle “città cugine” toscane. Parte dell’attrezzatura a disposizione fu donata a suo tempo dal Vertigo, e negli anni ci sono stati investimenti da parte della comunità pastorale per migliorare lo spazio artistico al Salone Ablondi. Un ricco calendario con circa 30 appuntamenti, da Novembre a Giugno.

Il 2 novembre rappresenteranno PIUME: ALLA RICERCA DEL PASSAGGIO PER L’INFINITO, diretto da Paolo Bonanni e scritto da Francesco Freyrie. Una commedia sul significato della vita e dell’aldilà.

Il 3 novembre, DUE GOCCE DI CHANEL, testo e regia di Paolo Bonanni. Un monologo al femminile sul controverso e misterioso personaggio di Marilyn Monroe.

Si prosegue il 9-10 novembre (sabato 21.15, domenica 17) con L’EREDITÀ, compagnia L’Urtimi Arrivati (Livorno). Commedia in vernacolo livornese diretta da Milena Pardini.

Il 16 novembre (ore 21.15) avremo invece da Rosignano la compagnia I MATTATTORI, con lo spettacolo comico TRE SORELLE FIGLIE UNICHE.

