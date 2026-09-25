Teatro Vertigo: sette mesi tra prosa, musica e sperimentazione

Da ottobre ad aprile un cartellone con compagnie professioniste e non professioniste, spettacoli di prosa classica e contemporanea, teatro sperimentale, musica, monologhi e cabaret. Tra gli appuntamenti “Il rastrellamento – Anatomia del privilegio” e “Il dio bambino” di Gaber e Luporini

di Giulia Bellaveglia

Sette mesi di programmazione, da ottobre ad aprile, con una proposta pensata per intercettare un pubblico il più ampio possibile. È la 32esima stagione del Teatro Vertigo, che prenderà il via il primo fine settimana di ottobre e proporrà spettacoli di prosa classica e contemporanea, teatro sperimentale, musica, monologhi e cabaret (clicca qui per leggere il programma in aggiornamento). In cartellone ci saranno compagnie professioniste e non professioniste, con gli appuntamenti generalmente fissati il sabato alle 21 e la domenica alle 17, oltre ad alcune repliche del venerdì sera. “Sono molto contento perché è cambiato l’approccio – afferma il direttore artistico Marco Conte –. I primi tempi dovevo andare io a cercare le compagnie, mentre oggi mi sono arrivate proposte da tutta Italia. Le compagnie professioniste che sono venute qui hanno sparso la voce e adesso siamo più conosciuti”. Tra gli appuntamenti più significativi “Il rastrellamento – Anatomia del privilegio”, in programma il 23, 24 e 25 ottobre, prodotto dalla Compagnia Vertigo e tratto da cinque testi di Harold Pinter, con adattamento e regia di Diego Bellettini. “Da circa 15 anni Pinter mancava dal panorama labronico – racconta Bellettini –. Ho scelto scritti del periodo in cui affrontava il dramma politico e li ho riadattati in un’Italia dove una dittatura è in corso. Sono situazioni diverse che rappresentano la stessa faccia della medaglia e che, pur essendo state scritte negli anni Novanta, risultano più che mai attuali”. La stagione si chiuderà il 17 e 18 aprile con “Il dio bambino” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, interpretato da Alessio Pianigiani, con la sua regia e l’aiuto regia di Clarissa Marchini. “È un testo che mi ispirava molto – spiega Pianigiani –. Sono riuscito a recuperare tre copie appartenute a Sandro Luporini, con tutti i suoi appunti: è un documento storico eccezionale del teatro-canzone. Sarà una sorta di sequel de “Il Grigio”, ma questa volta al centro ci sarà una semplice storia tra un uomo e una donna”. Non mancheranno inoltre iniziative legate all’impegno sociale. A febbraio è prevista una serata benefica a favore della ricerca sulla sclerosi multipla, inserita anche nel progetto Erasmus portato avanti da Vertigo. L’obiettivo è utilizzare le tecniche teatrali per aiutare persone in difficoltà a migliorare le proprie capacità comunicative e le possibilità di inserimento lavorativo. Prenotazioni (solo Whatsapp) 380/584.22.91 oppure segreteria telefonica 0586/210.120.

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