Teenage Dream e BNKR44 in Fortezza Nuova

Giusto il tempo il tempo di chiudere la più grande stagione di sempre al The Cage, con il live club labronico che dà appuntamento a tutti per ottobre, che si apre il capitolo estivo dell’associazione culturale The Cage, sempre in fermento, senza soluzione di continuità. Questo è il weekend in cui parte il calendario di concerti in Fortezza Nuova a Livorno, con una doppietta da non perdere. Da qui parte un programma dal respiro internazionale fatto di sette eventi nel corso dell’estate 2024.

VENERDÌ 7 GIUGNO – Da Livorno, città in cui è nato il progetto dalla mente dell’illustratrice Valentina Savi (alias @tuttelemelediannie), scatta il tour estivo 2024 di Teenage Dream. Una squadra ormai affiatatissima, nonché reduce da un inverno costellato di consensi e sold out, è pronta per una festa in grande nella location più suggestiva della città. Proprio in Fortezza Nuova si terrà il primo appuntamento a Livorno fuori dalle quattro mura del The Cage. Poi Teenage Dream decollerà per oltre 40 date in giro per lo Stivale, toccando anche le grandi città come Milano (con 10mila biglietti già venduti), Roma (oltre 6mila tagliandi già andati acquistati) e Torino, solo per citarne alcune. Sono numeri che confermano il grande successo del party il party anni 2000 che, nei mesi scorsi, è arrivato toccare addirittura Londra e Amsterdam. L’appuntamento in Fortezza Nuova è pertanto imperdibile. «Ci piace chiamarla “la festa di tutti”, la festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata» dicono gli organizzatori. Una festa anni 2000, sì, ma che il 2000 lo vuole ripercorrere tutto, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Un posto sicuro nel quale sentirsi sé stessi, la serata in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità. Teenage Dream nasce a gennaio 2023 e registra circa 150 date (per un totale di più di 300.000 biglietti venduti) nei più grandi live club e arene estive sparse per tutta Italia. Teenage Dream è virale sui social con oltre 300 milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 170mila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi. Una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana e molti altri.

L’appuntamento è per venerdì 7 giugno 2024 in Fortezza Nuova a Livorno, con ingresso a 20 euro + diritti di prevendita: i biglietti sono in vendita su circuito Ticketsms e su Ticketone. Apertura porte ore 20.00, il via allo show sarà alle 21.30.

SABATO 8 GIUGNO – Cade a Livorno la prima e unica tappa in Toscana del Villanova Summer Tour. Protagonisti i BNKR44, giovane band il cui 2024 è decollato con la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Governo Punk. Precedentemente, il gruppo aveva vinto Sanremo Giovani insieme a Clara e ai Santi Francesi con il brano Effetti speciali. Nati nel 2019 dalla collaborazione di sette ragazzi provenienti dalla piccola frazione di Villanova in provincia di Firenze, i BNKR44 sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares e sono guidati e coordinati dal direttore artistico gheray0. Band dal sound imprevedibile, si sono distinti da subito all’interno della scena musicale italiana per la loro originalità: divisi fra musica, pittura, creazione di articoli di vestiario e produzione, il loro lavoro unico e riconoscibile è un manifesto del coraggio dei giovani della provincia italiana, disposti a mettere tutto in gioco per condividere la propria visione con il mondo. Dopo il primo album, 44.Deluxe, e il suo tour estivo promozionale, i ragazzi fiorentini pubblicano Farsi male a noi va bene, album-manifesto del proprio stile urban-pop. Nel 2022 firmano importanti collaborazioni in Botox di Night Skinny con Diavolo (feat. Ghali, Rkomi e Tedua), in Così non va (feat. Madame, Gaia, Rkomi e Elisa) e in X2 Deluxe di Sick Luke con Domani ti chiamo (feat. Tananai). Nel 2023 esce per Bomba Dischi (distribuzione Virgin Records/Universal) il terzo disco della band, Fuoristrada. Tra le collaborazioni non manca quella all’ultimo disco di Tedua. Il percorso di crescita dei BNKR44 è stato da subito rapido e inaspettato, come un balzo improvviso da Soundcloud e dalle camerette di provincia fino al palco più prestigioso d’Italia e a un tour in tutto lo stivale. Il loro mix di urban, pop elettronico e rock 3.0 è ora pronto a conquistare il grande pubblico. Biglietti disponibili sui circuiti Ticketsms e Ticketone a 25 euro + diritti di prevendita. Sabato 8 giugno 2024 in Fortezza Nuova apertura porte ore 20.00 e inizio dello show fissato per le ore 21.30.

