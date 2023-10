“Terra Manomessa”, la mostra da Extra Factory a Livorno

Una nuova inaugurazione negli spazi di Extra Factory a Livorno in via della Pina d’Oro,2 (ingresso da Piazza della Repubblica) sabato 4 novembre alle ore 17 con la Mostra di artiste/i dell’Università Popolare di Rosignano guidati dal maestro Pier Claudio Paneraj.

Una nuova inaugurazione negli spazi di Extra Factory a Livorno in via della Pina d’Oro,2 (ingresso da Piazza della Repubblica) sabato 4 novembre alle ore 17 con la Mostra di artiste/i dell’Università Popolare di Rosignano guidati dal maestro Pier Claudio Paneraj.

Una mostra di opere realizzate in ceramica, maiolica e raku che si propone di far conoscere e diffondere l’attività svolta dall’Università Popolare, rivalutando il lavoro manuale e il valore dell’artigianalità in alternativa al prodotto industriale, perfetto tecnicamente, ma freddo ed impersonale. Partendo da un materiale semplice e povero come l’argilla, con creatività ed abilità manuale, prendono così forma pezzi unici ed irripetibili.

Le opere in esposizione sono di: Alessandra Cini, Eva Di Capua, Cristina Lenzi, Manuela Lorenzini, Serena Madia, Luca Mannari, Delia Matteucci, Mario Mugelli, Daniela Nuti, Anna Pardini con la partecipazione di Pier Claudio Paneraj.

La mostra sarà visitabile fino a sabato 11 novembre 2023, tutti i giorni con orario: 9.30-12.30 e 17.00-20.00 (escluso martedì, giorno di chiusura).

Condividi: