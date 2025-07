Terza puntata del calendario culturale Àkanthos

L’Amministrazione Comunale di Collesalvetti ha il piacere di annunciare, sabato 19 luglio, ore 17.30, la terza Puntata del Calendario Culturale Estate 2025, dal titolo Àkanthos, promosso dal Comune di Collesalvetti, ideato e curato da Francesca Cagianelli con Stefano Andres e Emanuele Bardazzi, nel 140° di Gino Mazzanti, in occasione dell’importante mostra L’ora delle Lampade. Dialoghi di Aleardo Kutufà tra estetismo dannunziano, fantasmi crepuscolari e sogno del Medioevo, promossa dal Comune di Collesalvetti, ideata e curata da Francesca Cagianelli, con Stefano Andres e Emanuele Bardazzi, in programma alla Pinacoteca Comunale Carlo Servolini dal 24 aprile al 7 agosto 2025 (Complesso di Villa Carmignani, Collesalvetti, via Garibaldi, 79 / località Poggio Pallone – ingresso gratuito – tutti i giovedì, ore 15.30-18.30; anche su prenotazione per piccoli gruppi; info: 0586 980227-3926025703). Fortemente voluto come diorama di novità nazionali e internazionali, destinato a impreziosire indelebilmente una stagione livornese finora troppo univocamente inquadrata in rapporto a raggruppamenti, tensioni e nostalgie municipalistiche, tale Calendario si configura come una vera e propria fucina di curiosità e futuribili linee-guida per un ripensamento radicale della storia dell’arte del nostro Novecento. Non è un caso che il team scientifico, costituito da Francesca Cagianelli con Stefano Andres ed Emanuele Bardazzi, abbia individuato nell’edizione critica del volume Benvenuto Benvenuti. Un colloquio di Aleardo Kutufà d’Atene (Lucca 1944), una priorità scientifica talmente preziosa da coronare le idealità strategiche della mostra, proprio in quanto rara e sconosciuta testimonianza di una rilettura del divisionismo benvenutiano sull’onda non solo del magistero di Vittore Grubicy de Dragon, ma anche di predilezioni critiche e filosofiche che dall’estetismo di Angelo Conti e di Gabriele d’Annunzio si contaminano costantemente con le teorie schopenhaueriane e nietzschiane, senza tralasciare tutta una impalcatura teologica che dai Comandamenti di Mosé, il Corano, la Baghavad Gita, la Somma di Tommaso d’Aquino giunge fino alla Commedia dantesca, il Paradiso Perduto di Milton, il Giudizio Universale dell’Orcagna e di Michelangelo e le sinfonie di Beethoven.

Un testo sapido, eccentrico, inaspettato, emozionante, comunque di sconcertante trasversalità storico-critica, ritenuto quindi fondamentale in questa sede per rileggere nel XXI secolo artisti di estrazione livornese da troppo tempo sottratti a un’analisi ragionata che ne soppesasse l’effettiva statura e l’entità dell’aggiornamento in direzione internazionale, ma anche per riconfigurare una più aggiornata e articolata bibliografia relativa al Novecento labronico, in grado di diramarne a un ampio pubblico coordinate finalmente esaustive rispetto alle ormai usurate congetture di filiazione esegetica neofattoriana. La 3° Puntata, prevista sabato 19 luglio 2025, ore 17.00, vedrà dunque l’importante evento della presentazione dell’edizione critica del volume Benvenuto Benvenuti. Un colloquio di Aleardo Kutufà d’Atene (Lippi Editore, Lucca 1944), dedicato a Giuseppe Argentieri. Intervengono: Stefano Andres, dottore di ricerca in Storia del diritto presso l’Università di Milano, Facoltà di Giurisprudenza; Emanuele Bardazzi, storico dell’arte ed esperto di grafica tra Ottocento e Novecento; Francesca Cagianelli, storica dell’arte, conservatrice della Pinacoteca Comunale Carlo Servolini.

