Terzo appuntamento di Hortus Conclusus

Il terzo appuntamento della rassegna estiva di incontri nel giardino O.A.M.I. di Borgo San Jacopo vedrà protagonista lo stesso curatore della rassegna, lo psicanalista Pier Giorgio Curti, con una riflessione sul mito di Amore e Psiche

Il terzo appuntamento della rassegna estiva di incontri nel giardino O.A.M.I. di Borgo San Jacopo vedrà protagonista lo stesso curatore della rassegna, lo psicanalista Pier Giorgio Curti, con una riflessione sul mito di Amore e Psiche: “In un’epoca in cui l’amore è spesso confuso con il possesso o la dipendenza – spiega – riscoprire la figura di Psiche ci ricorda quanto sia importante conoscere sé stessi per poter costruire una relazione sana”. Oltre alla sua bellezza mitologica, la celeberrima favola romantica raccontata da Apuleio nel suo Asino d’oro rappresenta senz’altro una potente metafora della relazione amorosa, soprattutto nelle declinazioni della crescita personale, del superamento delle prove e dell’unione tra la pulsione e la razionalità. Perché, come il mito insegna, l’amore ha bisogno del buio per nascere, ma anche della luce per durare. Ha bisogno del desiderio, ma anche del tempo e della trasformazione. E in questo dialogo tra Eros e Psiche c’è tutta la nostra fragilità, ma anche la nostra possibilità di evoluzione. Il mito può essere per noi un grande specchio: può dirci chi siamo, se abbiamo il coraggio di guardarci. “Questo incontro – continua Curti – si pone in uno spazio di dialogo con le altre conferenze di Hortus Conclusus con l’intento esplicito di tessere un filo simbolico che leghi insieme i piani diversi, costruire un ponte tra il mito classico, la psicoanalisi, la filosofia e l’arte. Oggi più che mai, infatti, è necessario comprendere il significato dell’amore, anche nei suoi aspetti più complessi”.

Quella di giovedì sarà una riflessione sulla tensione amorosa tra corpo e anima, desiderio e conoscenza, eros e logos per indagare l’amore con uno sguardo che possa rinnovarsi, fuori dai cliché, dentro la verità dell’esperienza. Insomma, “Amore e Psiche” è molto più di un titolo; piuttosto un invito a guardare dentro di noi, a riscoprire tutte quelle fragilità che ci rendono umani. Perché l’amore è un linguaggio da reimparare. E Hortus Conclusus può essere il luogo dove cominciare a farlo. Pier Giorgio Curti è psicanalista, filosofo e saggista, e da oltre trent’anni esercita la professione analitica a Livorno e dirige le strutture O.A.M.I.. Formatosi tra psicologia e filosofia, coniuga la pratica analitica con un pensiero critico che attraversa psicanalisi, filosofia e arte, con un’attenzione particolare all’Arteterapia. Autore e curatore di molteplici saggi, ultimo dei quali è Riflessi di solitudine, edito da ETS Pisa, è anche direttore di collane editoriali.

LA RASSEGNA

A partire dal 20 giugno l’O.A.M.I. di Livorno ha aperto le porte alla città: nello spazio incantato del giardino della struttura, in Borgo San Jacopo 134/A, ha preso il via la seconda edizione della rassegna di eventi titolata Hortus Conclusus – Le serate al giardino O.A.M.I..

L’iniziativa, il cui nome si ispira ai giardini chiusi medievali, simboli di riflessione e crescita, si propone di creare uno spazio aperto di dialogo, apprendimento e condivisione. Un invito a rallentare, ad ascoltare, a esplorare il mistero delle emozioni umane attraverso linguaggi diversi che si intrecciano e diventano comunicanti. “Hortus Conclusus è un luogo di resistenza e profondità in un tempo in cui il pensiero è spesso sacrificato alla velocità e all’efficienza – spiega il direttore scientifico della rassegna e dello stesso O.A.M.I., Pier Giorgio Curti – è un giardino in cui coltivare l’umano, anche simbolicamente. Livorno, con la sua storia e la sua sensibilità, è il luogo ideale per un progetto come questo: aperto, plurale, autentico”.

Il tema al centro degli incontri di questa seconda edizione è l’amore, amore che può essere cura o ferita, amore che può farsi parola che salva o silenzio che lacera, amore fra spiritualità, desiderio, radice dell’umano. Cinque serate con cinque ospiti autorevoli, cinque prospettive per attraversare insieme i chiaroscuri di ciò che ci rende vulnerabili e vivi. Perché la complessità dell’amore non si lascia catturare da una sola disciplina, serve una polifonia. Il tutto nella cornice suggestiva di un hortus conclusus, un giardino nascosto, spazio simbolico per eccellenza della contemplazione e della ricerca interiore.

IL CENTRO. L’O.A.M.I. (Opera assistenza malati impediti) è attiva da decenni sul territorio livornese e offre sostegno alle persone svantaggiate e alle loro famiglie. I servizi offerti, sotto il cappello dell’Asl di Area Vasta, sono la Casa famiglia e il Centro diurno di socializzazione per adulti disabili psichici. È diretta dal dottor Pier Giorgio Curti. Tutti gli appuntamenti si terranno alle 21:30, presso il giardino O.A.M.I. di Borgo San Jacopo 134/A, Livorno. L’ingresso è gratuito, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile; è gradita la prenotazione a [email protected], oppure allo 0586 813861 (dal lunedì al venerdì, ore 9.00–13.00). Il progetto è promosso da O.A.M.I. con il contributo di Cesvot, Comune di Livorno, Itinera, Le Piantagioni del Caffè e Cassa di Risparmio di Volterra.

IL PROGRAMMA

Giovedì 3 Luglio – Pier Giorgio Curti

Amore e psiche, un intreccio senza tempo

Giovedì 10 Luglio – Angelo Gemignani

Il cervello innamorato

Giovedì 17 Luglio – Maria Pia Bobbioni

L’amore per la parola come àncora dell’umanizzazione

