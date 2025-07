The Book of Will, il teatro contemporaneo cinese debutta alla Fortezza Vecchia

Alle ore 21 del 25 luglio l’affascinante cornice della Fortezza Vecchia ospiterà la tappa livornese della tournée italiana de Il Libro di William

Alle ore 21 del 25 luglio, l’affascinante cornice della Fortezza Vecchia ospiterà la tappa livornese della tournée italiana de Il Libro di William, una produzione originale della Facoltà di Arti e Teatro dell’Università di Shenzhen, considerata oggi una delle realtà più vivaci della scena teatrale accademica cinese. Lo spettacolo rappresenta un importante momento di incontro culturale tra Italia e Cina, che prende vita all’interno di uno dei luoghi più simbolici della storia marittima toscana.

Una storia di memoria, resistenza e potere della parola

Ambientato nel 1623, The book of Will racconta la vicenda di un piccolo gruppo di attori e uomini di teatro — amici e collaboratori di William Shakespeare — che, dopo la sua morte, decidono di intraprendere un’impresa audace: raccogliere, correggere e pubblicare tutte le sue opere teatrali. In un’epoca segnata dalla pirateria editoriale, dalla disinformazione e dall’indifferenza del pubblico, essi danno vita al celebre First Folio, un volume stampato in formato in-folio — allora riservato solo alla Bibbia. Il testo diventa così una riflessione poetica e profonda sulla trasmissione della memoria, l’idealismo e il ruolo dell’arte in tempi di crisi, offrendo al pubblico domande universali: perché continuiamo a raccontare storie? perché sentiamo il bisogno di conservarle? Attraverso un linguaggio teatrale contemporaneo ma radicato nella tradizione, la produzione offre un omaggio non solo a Shakespeare, ma a tutti coloro che credono nel valore duraturo del teatro.

Una tournée prestigiosa in tre città italiane

Dopo il recente successo ottenuto in importanti festival internazionali,The book of Will intraprende una piccola tournée italiana articolata in tre tappe simboliche: Verona, Livorno e Firenze. Ogni città è stata scelta per il suo valore culturale e storico, in dialogo con lo spirito dell’opera. A Livorno, la suggestiva Fortezza Vecchia farà da ponte ideale tra la memoria rinascimentale europea e la voce contemporanea asiatica. La produzione è diretta da Hu Yaguang, con la direzione artistica di He Wenxuan e la produzione generale di Zhang Yang. Il progetto è prodotto da Li Xiangqun, Vicepresidente dell’Associazione degli Artisti Cinesi e Professore del Consiglio Accademico dell’Università di Shenzhen.

