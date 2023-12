The Cage: 3 giorni di eventi con sCool Party!, Destrage e Rockit Pro Night

I Destrage annunciano l’addio alle scene e arrivano al The Cage venerdì 8 dicembre con la loro ultima data toscana di sempre; a cavallo dell’Immacolata torna sCool Party! E sabato 9 dicembre è il turno della seconda Rockit Pro Night

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE – Le porte del The Cage tornano ad aprirsi per il party più atteso dai ragazzi delle scuole superiori livornesi: arriva al teatrino la prima data stagionale di sCool Party! e la notte a cavallo dell’Immacolata si annuncia carica di divertimento. Ospite della serata sarà Nightmare, il rapper napoletano classe ‘04 che ama la versatilità e la sperimentazione di generi diversi. Naturalizzato livornese, Nightmare nasce come freestyler, per poi iniziare a scrivere i primi pezzi ed esordire con i primi singoli, fino a siglare la prima collaborazione importante con Miriam nel fresco e orecchiabile Vuoto dentro. L’ultimo singolo è Stanotte, Lacrime e Nostalgia, del 2023, che ha registrato buoni numeri di ascolto. Con questa apertura di stagione sCool Party! torna a proporre il divertimento alternativo, aperto a tutti, dove non vengono servite bevande alcoliche e dove al centro c’è solo il desiderio di divertirsi e stare insieme fino a tarda notte senza pregiudizi e barriere. In linea con questo intento il Progetto Inclusione: grazie alla piattaforma online prenotati.scoolparty.com è infatti possibile richiedere in maniera completamente anonima un ingresso omaggio in caso di difficoltà economiche. L’appuntamento è per le 22:00, i biglietti cartacei sono disponibili presso i pr o prenotandosi sul sito web al costo di 12 euro, drink analcolico incluso.

VENERDÌ 8 DICEMBRE – Appuntamento davvero imperdibile al The Cage: quella di venerdì sera sarà l’ultima data di sempre dei Destrage in Toscana nonché una delle ultimissime possibilità di sentirli dal vivo in assoluto. La band ha infatti annunciato sui social che si scioglierà nel 2024, non prima di terminare il Mannaggia Tour Fall 2023 con le quattro date italiane di dicembre (dopo Livorno i Destrage saranno a Roma, Bologna e San Benedetto Del Tronto) ed esibirsi nel 2024 in quattro ultime date esclusive (di cui tre all’estero tra Londra e Tokyo). «Amici, fan, fratelli di tutto il mondo, anni fa ci siamo fatti una promessa: Destrage prima di tutto, ed è questo il principale motivo che ci obbliga a fermare il progetto» scrivono i quattro, e dopo un 2023 scoppiettante con un tour club di successo a supporto dell’ultimo lavoro So Much. Too much, e a seguito di alcune selezionatissime date estive a supporto di artisti quali Slipknot e Meshuggah, firmano un convinto – ma non per questo meno sofferto – addio ai palchi. I Destrage sono una delle realtà metal italiane più accattivanti e imprevedibili e hanno uno stile unico tra mathcore, prog metal e lucida follia. Alle spalle hanno la pubblicazione di album che hanno lasciato il segno a livello internazionale, come Are You Kidding Me? No del 2014, che tra le tante hit vanta Purania e Are You Kidding Me? No con un ospite d’eccezione, Ron Bumblefoot Thal, ex dei Guns N’ Roses; o come The Chosen One del 2019, definito dal batterista dei Dream Theater Mike Portnoy “uno dei miei album preferiti”. L’ultimo lavoro della band milanese è il sesto album in studio So Much. Too much, registrato nel 2022 per 3DOT Recordings, con la partecipazione del produttore canadese Devin Townsend nel brano Private Party. «La nostra è sempre stata una missione, un’esigenza, un mezzo per un non fine. Qualcosa per cui non ci saremmo mai risparmiati e in tutto quello che abbiamo fatto è sempre servito il 110% delle nostre forze, del nostro impegno, dei nostri cuori» scrivono ancora ai fan, spiegando che l’imprevedibilità della vita li ha portati a dover percorrere strade diverse. La data livornese sarà l’occasione di un grande e caloroso saluto e vedrà la partecipazione di due gruppi metal livornesi, i Diesanera e gli Hot Cherry.

I Diesanera nascono nell’anno 2015 come studio project, grazie a un’idea di Valerio Voliani (ex singer di Icycore, Absolute Priority e Motus Tenebrae) e Ilario Danti (ex chitarrista dei

Death SS). Il progetto ingrana subito e dopo un anno vengono coinvolti Matt Langella al basso, Yuri Giannotti alla seconda chitarra ed Alessio Toti alla batteria (che sarà poi sostituito nel 2022 da Emilio Simeone, batterista degli Scarlet and the Spooky Spiders ed ex membro di band storiche italiane come i Death SS e gli Eldritch). Il primo album ufficiale, Crumbs, esce nel 2017 e nel 2020 esce il secondo, Grudge, mixato e masterizzato al Chameleon Studio di Amburgo da Bengt Jaeschke e Benjamin Lawrenz & Chris Harms dei Lord Of The Lost. Nel maggio scorso i Diesanera hanno vinto la Wacken metal battle italiana e hanno partecipato al prestigiosissimo festival Waken Metal Battle, raggiungendo il quinto posto. Gli Hot Cherry, invece, nascono nel 2009 proponendo da subito un sound sporco con contaminazioni metal/stoner/rock classico con pezzi di una manciata di minuti. Nel 2016 esce il loro disco di esordio, Wrong Turn, nel 2021 Burnout, che riscuote un buon successo di critica, e nel 2023 escono le due cover Hurt dei NIN e Wonderwall degli Oasis, il cui videoclip raggiungerà più di 100mila visualizzazioni su Youtube. La formazione attuale è composta da Jacopo Mascagni (voce), Nik Capitini (chitarra) Stefano Jeghe Morandini (batteria) e Luca Colombi (basso). Apertura cancelli ore 21:00, inizio concerto ore 21:30. Biglietti acquistabili su TicketSms e TicketOne al costo di 18 euro. A seguire, fino a tarda notte dj-set di Robetta Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, 10 euro prima consumazione inclusa.

SABATO 9 DICEMBRE – La seconda delle serate targate The Cage e Rockit sbarca al teatrino di Villa Corridi con il fine di sempre, promuovere le novità musicali e supportare la crescita delle nuove band e dei giovani artisti. Rockit è la community di musica italiana più longeva e più importante del panorama nazionale e attraverso Rockit Pro permette agli artisti emergenti di suonare dal vivo e crescere professionalmente. Ancora una volta, in collaborazione con altre realtà culturali e associative nazionali, il The Cage si spende per supportare le band e gli artisti del territorio. Per questa seconda Rockit Pro Night è il turno dei quattro artisti Brida, Frabolo, Thrapp-Soul e Michael Perez. Beatrice, alias Brida, è una cantante e cantautrice Toscana classe ’95 che ama la black music e fin da bambina custodisce il sogno di diventare cantante. Appassionata di blues e jazz, pubblica il suo primo inedito in italiano nel 2020, Normale, e nel 2022 firma il suo primo contratto con l’etichetta bolognese Makeathousand. Fuck è il singolo dalle sonorità urban che anticipa l’uscita del primo EP e che vince il LevisMusicContest 2022, capitanato da Elodie. Frabolo, allʼanagrafe Francesco Bolognesi, è un rapper, produttore e beatmaker italiano che inizia a scrivere e comporre musica già a 13 anni. Il primo album, Benvenuti a Fraboland, è del 2016 ed è prodotto insieme a Martin Casedda, in arte Dr. Noise. Frabolo lavora come producer e ghostwriter, è presente in svariate compilation musicali ed ha alle spalle l’apertura dei concerti di artisti del calibro di Frankie Hi Nrg, Piotta, Assalti Frontali, Fabrizio Moro, Colle Der Fomento, Lucci e Linea 77. Il sento album ufficiale, Sgomento, arriva nel 2021 ed è seguito dalla pubblicazione di numerosi singoli, Reset, Distopia, Resistenza, Essere umano e dall’Ep Pecore e lupi. Andrà tutto bene (come no), pubblicato quest’anno, è il suo ultimo singolo. Thrapp Soul è un rapper livornese, classe ‘98, che nel 2020 inizia a scrivere seguendo la propria passione per la musica in generale e per il rap, più specificamente. L’adolescenza è un viaggio musicale tra battle di beatbox, live e occasioni legate al canto che lo porta a pubblicare a 21 anni il primo progetto ufficiale su Spotify. Nel 2022 esce Lux, l’Ep prodotto da Nerva, ed è poi il turno di Verità Nascoste, il singolo puramente hip hop prodotto da Cimins. L’ultimo progetto, L’incoscienza, è un Ep di 4 tracce uscito nello scorso giugno, sempre con la produzione di Cimins. Anche Michael-Perez è un rapper livornese, e anche lui è nato nel 1998. I suoi sono brani con tematiche spesso personali e intime e il suo è un rap “diretto”, così come lo stesso ama definirlo, che si comporta verso la musica proprio come l’artista si comporta nei confronti delle persone. Apertura porte ore 21:00, biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro. A seguire, come ogni sabato e fino a tarda notte dj-set a cura di My Generation Cage Night Party. Biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, consumazione inclusa.

