The Cage: al via la 24ª stagione tra grandi nomi, date zero e prezzi popolari

Francesco De Gregori, Marlene Kuntz e Kiko Louriero tra gli ospiti di spicco. Tra i nomi emergenti Tony Pitony. Confermato il biglietto da 10 euro e il servizio taxi notturno

Con l’arrivo dell’autunno e delle temperature in calo, Livorno si prepara ad accogliere la ventiquattresima stagione del The Cage, lo storico live club cittadino che da oltre vent’anni anima i fine settimana con musica, spettacoli e ospiti dal vivo.

Il cartellone 2025/26 è stato presentato mercoledì 1 ottobre nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno, alla presenza del direttore artistico dell’associazione culturale The Cage Toto Barbato, del direttore di produzione Mimmo Rosa, della responsabile ticketing e comunicazione Marina Barbato, del responsabile produzione Federico Milani e dell’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli.

Si parte il 4 ottobre con “The Cage is open” – Lo staff, che ha rinnovato allestimento e impianto luci/audio, è pronto ad accogliere il pubblico già da sabato 4 ottobre con il tradizionale party di apertura “The Cage is open”. Da quel momento, weekend ricchi di appuntamenti con artisti nazionali e internazionali, nomi affermati e nuove promesse.

Prezzi popolari e niente liste vip – “La novità assoluta di quest’anno è che siamo come tutti gli anni – sottolinea Toto Barbato – da noi non esistono liste vip, accessi prioritari, tavoli riservati. Siamo faticosamente riusciti a mantenere i nostri prezzi iper-popolari proprio per offrire a tutti la stessa possibilità di divertimento. Non c’è un club in Italia dove si entri con soli 10 euro”

Date zero e grandi ospiti – Tra i punti di forza della nuova stagione, le date zero di artisti italiani di primo piano, fra cui i Marlene Kuntz, e l’arrivo di Francesco De Gregori, che ha scelto il The Cage come uno dei cinque live club italiani del tour di Rimmel.

«Le date zero – spiega Barbato – non hanno solo un valore simbolico, ma sono importanti per la città perché richiamano fan da tutta Italia e permettono agli artisti, che arrivano diversi giorni prima, di vivere Livorno».

Rafanelli: “The Cage è qualità e divertimento”- Parole di apprezzamento anche dall’assessora alla Cultura Angela Rafanelli: «Vi rinnovo i miei complimenti, non ne sbagliate una! La vostra forza è rimanere fedeli a voi stessi. Ovunque io vada, il The Cage è sinonimo di qualità e divertimento».

I grandi concerti

Il programma mette in fila nomi di spessore:

Francesco De Gregori con il tour Rimmel (già sold-out, 28 gennaio 2026);

Marlene Kuntz con i 30 anni dell’album Il Vile (giovedì 5 marzo 2026);

Kiko Louriero, chitarrista già negli Angra e nei Megadeth (venerdì 5 dicembre 2025).

Accanto a loro, una lunga lista di appuntamenti: Mezzosangue (17 ottobre), Mefisto Brass (15 novembre), Dutch Nazari (6 dicembre), Bardomagno (12 dicembre), Cardinal Black (6 marzo 2026).

I ritorni e Halloween – Non mancheranno i ritorni: Rino Gaetano Band (10 ottobre), Studio Murena (7 novembre), Delta V (14 novembre), la primissima band a esibirsi nella sede di via Cestoni nel 2002.

Halloween sarà ancora una volta firmato dal Gliozz Fest, la grande festa hard rock con gruppi e musicisti livornesi e non.

Tony Pitony, la scommessa dell’anno – Le attenzioni sono puntate anche sul siciliano Tony Pitony, già sold-out per le due date del 28 e 29 novembre: sul palco con la maschera di Elvis e il funky autotune che lo ha reso popolare.

Format e dj-set

La formula resta invariata:

Venerdì dedicato alla fascia 18-30, con live di richiamo e, a seguire, Robetta Party, Mainstream e un nuovo format elettronico.

Sabato riservato alla nuova scena urban/elettro/pop/rock, con la collaborazione di Musicus Concentus e i dj-set di My Generation (fascia 16-20) con Gaew, Trouble Kidd, Matteino, Tommy D e Duam.

Prezzi e riduzioni – Anche quest’anno ingresso + prima consumazione a 10 euro. Per i minori di 18 anni il prezzo resta di 10 euro per tutti i concerti, purché acquistato in cassa (non disponibile in prevendita online).

Taxi convenzionati – Confermato, per il quarto anno consecutivo, il servizio taxi in collaborazione con il Consorzio Taxi Livorno:

– 18 euro fino a 4 persone

– 24 euro fino a 8 persone con partenza da pazza Grande. Da altre zone cittadine supplemento di 2 euro. Numero da chiamare: 0586/883377.

Il programma completo

IL PROGRAMMA

Sabato 4 Ottobre – THE CAGE IS OPEN – DUAM LIVE

Venerdì 10 Ottobre – RINO GAETANO BAND

Sabato 11 Ottobre – DJ GRUFF

Venerdì 17 Ottobre – MEZZOSANGUE

Sabato 18 Ottobre – GIACOMO BASTIANI

Venerdì 24 Ottobre – CYB

Sabato 25 Ottobre – HOLLER

Venerdì 31 Ottobre – GLIOZZFEST 2025

Sabato 1 Novembre – NOF41

Venerdì 7 Novembre – STUDIO MURENA

Sabato 8 Novembre – ULTIMA MANO

Venerdì 14 Novembre – DELTA V

Sabato 15 Novembre – MEFISTO BRASS

Sabato 22 Novembre – ORTIZ & ARE

Venerdì 28 Novembre – TONY PITONY (SOLD OUT)

Sabato 29 Novembre – TONY PITONY

Venerdì 5 Dicembre – KIKO LOURIERO

Sabato 6 Dicembre – DUTCH NAZARI

TheCage@2026

Mercoledì 28 Gennaio – FRANCESCO DE GREGORI

Giovedì 5 Marzo – MARLENE KUNTZ

Venerdì 6 Marzo – CARDINAL BLACK

