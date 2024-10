The Cage: “Allerta arancione, ci sembra il caso di annullare la serata di stasera”

L'annuncio del The Cage dalla propria pagina Fb: "Vi aspettiamo tutte e tutti domani sera"

“Visto l’allerta meteo arancione, il fatto che sta piovendo da ieri (in alcuni momenti anche pesantemente) e l’annullamento del concerto degli A Toys Orchestra per problemi di salute di uno dei membri, ci sembra il caso di annullare la serata di stasera. Molti di voi vengono da fuori Livorno e non vogliamo che andiate in giro la notte lungo le strade mezze allagate e poi anche noi ci meritiamo di riposarci e stare sereni una volta ogni tanto. Robetta è una serata divertente dove si balla e si sta allegri senza stare a farsi troppe paranoie… e stasera non potrebbe essere la stessa cosa. Vi aspettiamo tutte e tutti domani sera”.

