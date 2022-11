The Cage, arrivano i Punkreas e gli Eugenia Post Meridiem

Il terzo weekend di novembre si apre venerdì 18 con una grande festa punk rock per i trent’anni di carriera dei Punkreas, preceduti dai livornesi New Real Disaster. Sabato 19 arrivano al The Cage gli Eugenia Post Meridiem.

VENERDÌ 18 NOVEMBRE – A due anni di distanza dall’interruzione forzata del tour del 2020 con cui stavano festeggiando il proprio trentennale, i Punkreas tornano alla carica nei live club d’Italia per completare i festeggiamenti e arrivano al The Cage. Quello di Livorno sarà uno degli ultimi appuntamenti, a chiusura di un periodo che ha visto la band milanese protagonista di oltre venti concerti con l’XXX e Qualcosa…Tour, la tournée che chiude il trentennale di carriera con live dal formato extra large, con doppio spettacolo e doppia scaletta. L’occasione è quella di ritornare a vivere la musica dal vivo con quella forza che solo i Punkreas sono in grado di sprigionare sul palco, e che da più di trent’anni caratterizza la band e diverte tutti coloro che l’hanno sempre supportata e seguita in giro per l’Italia, dai centri sociali ai grandi festival internazionali.

Con dieci album in studio all’attivo e tre decenni di infaticabile attività con migliaia di live, i Punkreas hanno fatto la storia del punk italiano e sono da sempre una delle band più energiche e irriverenti del panorama nazionale: nel 2019 è uscito Universal Music XXX – 1989-2019: The Best, l’album che raccoglie le 33 tracce più significative di trent’anni di carriera, dagli esordi di United Rumors Of Punkreas alle più recenti prove di Inequilibrio Instabile, oltre a due brani inediti (una versione di Aca’ Toro feat. Ska-P e Sono Vivo, il nuovo singolo prodotto da Tommaso Colliva). «È stato il regalo che abbiamo voluto farvi per il nostro compleanno. Ora torniamo a ringraziare tutti voi: quelli che c’erano, che ci sono e che ci saranno»: Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria) porteranno sul palco del teatrino di via del Vecchio Lazzeretto la loro carica per una serata ricca di musica, pogo e tanto divertimento. Apertura porte ore 22, inizio concerto ore 22.30. Ad aprire il live dei Punkreas saranno i livornesi New Real Disaster. Biglietti acquistabili su circuito Vivaticket, costo 18 euro. Al termine del live dei Punkreas musica fino a tarda notte con De sì a cura di Livornogramm: durante il dj-set di Matteino Dj saranno proiettate sul ledwall del Cage tutte le frasi che arriveranno agli amministratori dell’ormai celebre pagina Instagram a cui sarà possibile anche inviare le proprie foto per vederle ritoccate in diretta e trasformate in meme. Ingresso con consumazione 10 euro.

SABATO 19 NOVEMBRE – A cavallo tra il pop e il post punk moderno si trovano invece gli Eugenia Post Meridiem, l’eclettica e giovanissima band indie che sarà al The Cage la sera di sabato 19 novembre. Nati nel 2017 dall’incontro tra Eugenia Fera (voce, chitarra), Matteo Traverso (bassista e musicista elettronico), Giovanni Marini (chitarra solista, tastiere e psichedelia) e Matteo Gherardi Vignolo (batteria e percussioni jazz), gli Eugenia hanno una solida e riconoscibile identità musicale che viaggia tra soul, indie, folk, sonorità psichedeliche in odor di anni ‘70 e quelle più sporche tipiche dei primi anni ‘90. Un caleidoscopio ricco e originale che nel 2020 aveva portato il quartetto ligure nella classifica delle venti promesse musicali italiane stilata da Rolling Stone Italia: la band non ha tradito la promessa, suscitando sempre più interesse, e proprio nel giorno della data livornese farà uscire per Bronson Recordings il suo secondo eclettico album, like I need a tension, anticipato dai singoli willpower, around my neck e whisper. like I need a tension fa seguito all’emozionante album d’esordio In Her Bones del 2019, registrato al Big Snuff Studio di Berlino e pubblicato da Factory Flaws, oltre al doppio singolo LIFE SLEEPER del 2021 e a vari concerti in Italia e all’estero, inclusa la partecipazione a festival in Olanda, Austria, Portogallo e Germania. Biglietti acquistabili su Dice, costo 10 euro. A seguire dj-set fino a tarda notte a cura di My Generation, ingresso 10 euro con consumazione.

INFO

[email protected] – Cageline 392 8857139 www.thecagetheatre.it

