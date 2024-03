The Cage, da Haus of Sitrì fino ai Marlene Kuntz. Il programma del lungo weekend

I Marlene Kuntz in una foto di Michele Piazza, nella seconda immagine Angelo-Sicurella in una foto di Manuela Di Pisa e la locandina di HOS

Nuovo lungo weekend di musica al teatrino di Villa Corridi: venerdì 8 marzo tornano le regine di Haus of Sitrì per la Giornata della donna e sabato 9 marzo il palco è di Angelo Sicurella e del suo nuovo tour Cigni; martedì 12 marzo parte dal The Cage (ultimi biglietti disponibili!) il nuovo tour dei Marlene Kuntz Catartica 2024, “Complimenti per la festa! Una festa del cazzo”.

VENERDÌ 8 MARZO – Il prossimo venerdì targato Haus of Sitrì cadrà in una giornata particolare e altamente simbolica: l’8 marzo, infatti, anche al teatrino di Villa Corridi si celebreranno i diritti delle donne e se ne festeggeranno le conquiste economiche, politiche e sociali. E se la Giornata della donna è ormai da decenni diventata un’occasione di disimpegno e rituali all’insegna dell’edonismo e del cattivo gusto, l’appuntamento al The Cage vuole essere sì un’occasione di divertimento e leggerezza, ma senza dimenticare l’importanza e l’urgenza delle rivendicazioni femminili. Uno spazio politico in cui riaffermare temi che potrebbero sembrare lontanissimi da una serata disco, ma che invece sono centrali per gli organizzatori di Haus of Sitrì, le sue regine e l’Arcigay Livorno. «L’8 marzo, al contrario di ciò che si pensa, non è un giorno di festa ma la Giornata Internazionale della Donna – spiega la presidente di Arcigay Livorno Martina Cardamone – un momento di lotta e sana rabbia transfemminista per mettere al centro le rivendicazioni delle donne, delle soggettività queer e di tutte le categorie marginalizzate, e per smantellare la cultura eterocispatriarcale che guida da secoli la nostra società». Niente spogliarelli, insomma, né stanchi cliché che presuppongono l’ostentazione sguaiata di triti stereotipi femminili (e maschili): al The Cage si balla, e ci si diverte, ma si riflette anche. Lo staff sarà invariato e celebrerà l’8 marzo con lo stile dissacrante di Madame Sitrì e con grande rispetto per le istanze e le rivendicazioni femministe, all’insegna di un linguaggio, quello drag, che è femminista per statuto. Ad attendervi Christine Lacroix, Lalique Chouette, La Marchesa, Luca Dieci, Robyn Folie e Stella Botox. In consolle, per una notte superpop, lo special guest Matthew Wonderbratz direttamente dal Red di Bologna e dal Padova Pride Village. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, 8 euro per i tesserat* Arcigay, prima consumazione inclusa.

SABATO 9 MARZO – Angelo Sicurella è un cantante, produttore, compositore di musica cantautorale ed elettronica sperimentale. Fondatore della band Omosumo, collabora anche con il teatro, con la danza, con il cinema e con alcuni pittori. Arriva al The Cage con il tour 2024 con il quale porta in giro per l’Italia il suo secondo album solista, Cigni [Disco Bianco], uscito per Limone Lunare Records. L’album si compone di 9 tracce ed è un viaggio sonoro tra sintetizzatori, chitarre sparate e drum machine che ci parla dell’incapacità di accettare i nostri fallimenti e l’inadeguatezza nel condividere le nostre fragilità, un racconto attraversa l’amore in tutte le sue forme e in tutte le sue sfumature. Scritto dallo stesso Sicurella, è stato registrato quasi tutto in presa diretta tra i Posada Negro Studios di Roy Paci, gli Idigo Studios di Palermo e lo studio di registrazione Limone Lunare, con una band di musicisti talentuosi: Carmelo Drago, Simona Norato, Donato Di Trapani, Giorgio Maria Condemi e Giorgio Bovì. Angelo Sicurella ci parla dell’amore che affronta il cemento arido della razionalità e sfida le intemperie del mondo, fino a contemplarne la fine, per poi scongiurarla e riemergere verso la luce. Il bianco non è che la metafora dell’insieme di tutte le sfumature dell’essere, così come il bianco è l’insieme dei colori dello spettro visibile. Artista elegante, raffinato e capace, Angelo Sicurella porta a Livorno un album profondo, tanto appassionato da suonare come apocalittico. Una riflessione sul presente, un invito a vivere con maggiore consapevolezza, a essere presenti a noi stessi in modo da riuscire a cambiare rotta sul serio. Anche semplicemente domandandoci quanta acqua facciamo scorrere sul lavandino, al mattino, quando ci laviamo i denti. Perché sono l’amore e la cura che mettiamo nelle cose che possono assolverci e salvarci. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire il dj-set tradizionale del sabato notte, My Generation Cage Night Party, biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

MARTEDÌ 12 MARZO – Parte dal The Cage Catartica 2024 dei Marlene Kuntz, il nuovo tour della band piemontese che sarà inaugurato proprio al teatrino di Villa Corridi (sottotitolo da Festa Mesta, “Complimenti per la festa! Una festa del cazzo”): il The Cage si conferma ancora il live club italiano preferito dagli artisti per le date zero delle tournée, fatto che rappresenta un vero e proprio attestato di stima per le sue professionalità. Cristiano Godano (voce e chitarra), Luca Lagash Saporiti (basso), Riccardo Tesio (chitarra), Davide Arneodo (tastiere) e Sergio Carnevale (batteria) saranno a Livorno per festeggiare i 30 anni di Catartica, l’album culto che segnò un’intera generazione, rompendo con la lunga tradizione classica del rock italiano con uno schiaffo grunge e post-punk, e cambiando per sempre la storia della musica nazionale. La band, che nel dicembre scorso ha ricevuto il Premio Ciampi alla carriera, ha all’attivo 11 album in studio, 4 dal vivo, 8 raccolte, 2 colonne sonore e 1 disco d’oro. Nata a Cuneo nel 1992, a due anni di distanza la band pubblica Catartica, il disco d’esordio, che sarà anche il primo disco della neonata etichetta Consorzio Produttori Indipendenti, la stessa che per quasi dieci anni contribuirà alla rinascita del rock underground italiano. Tra i brani sono già presenti quelli che diverranno i classici della band, ancora oggi richiesti a gran voce dai fan ad ogni esibizione live, da Nuotando nell’aria a Lieve. Il disco esplode nelle radio e nelle case di migliaia e migliaia di ragazzi e si candida da subito a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana. Venerdì 8 marzo, a quattro giorni dalla prima livornese del tour e a quasi 30 anni esatti dalla sua pubblicazione (13 maggio 1994), uscirà la ristampa di Catartica, sia in formato cd che in doppio lp, entrambi corredati da libretto con foto inedite e un box deluxe in edizione numerata e limitata. L’appuntamento al The Cage è per le 21:00, gli ultimi biglietti disponibili sono acquistabili su Dice.

