The Cage: gran finale di stagione con The Get Up Kid e My Generation con 18K

La stagione 2024/2025 del The Cage chiude in bellezza con una delle tre date italiane dei The Get Up Kids, venerdì 23 maggio, e sabato 24 maggio c’è l’ultimo appuntamento della rassegna My Generation con il mondo cupo di 18K.

VENERDÌ 23 MAGGIO – Dopo un anno in tour attraverso gli Stati Uniti i The Get Up Kids arrivano a Livorno per una delle tre date italiane che celebrano i venticinque anni dell’album-simbolo Something to Write Home About. Il The Cage si conferma ancora una volta un punto di riferimento nazionale per la musica di qualità offrendo al pubblico un concerto imperdibile, durante il quale il disco più conosciuto di uno dei gruppi più influenti del panorama emo e post-hardcore sarà eseguito per intero. Un tuffo nelle sonorità che hanno segnato infanzia e adolescenza dei Millennials e che, dopo anni ai margini del panorama musicale ritenuto degno di nota, godono oggi di rinnovata vitalità e crescente interesse. Something to Write Home About è ormai considerato un album imprescindibile per comprendere la seconda ondata del movimento emo nel midwest americano, con la sua miscela esplosiva di power pop, rock alternativo e punk. Un disco che ha saputo attraversare il tempo e che è ancora potente, emozionante, e sempre capace di parlare alle nuove generazioni. «La gente può iniziare una band a 20 anni, andare in tour e divertirsi per qualche anno. Ma per noi è diventato qualcosa di molto più grande. È il motivo per cui possiamo ancora farlo oggi – ha dichiarato il cantante e chitarrista Matt Pryor –. Questo tour è una celebrazione, e ogni sera sarà una festa sul palco». Nei 25 anni trascorsi dalla pubblicazione del loro secondo album, i membri fondatori Matt Pryor, Jim Suptic, Rob Pope e Ryan Pope hanno portato avanti progetti paralleli, carriere soliste e collaborazioni con band di rilievo. Tra aperture di attività, famiglie e figli, il cuore musicale dei The Get Up Kids è rimasto fedele alle sue origini: autentico, appassionato e profondamente legato alla scena di Lawrence, Kansas. L’album più recente della band, Problems (2019) ha ottenuto un esordio nella Top 10 della classifica Vinyl Albums di Billboard e ampi consensi dalla critica specializzata, consolidando il ritorno creativo della band, iniziato con l’ep Kicker (2018). Il tour del venticinquesimo anniversario rappresenta un’occasione imperdibile per i fan storici e per chi vuole scoprire dal vivo un album che ha segnato un’epoca. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms al costo di 22 euro più i diritti di prevendita. A seguire ultimo dj-set della stagione a cura di Robetta Party per stare insieme e ballare fino a tarda notte. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 24 MAGGIO – Ultimo appuntamento della stagione per la rassegna di My Generation, con la quale The Cage e Musicus Concentus portano sul palco giovani promesse musicali. Questo sabato sarà il turno di 18K, una delle voci più originali e autentiche della nuova scena urban italiana. L’artista bolognese porterà dal vivo tutta la potenza emotiva e sonora di Anti Anti, il suo primo progetto ufficiale, pubblicato da EMI Records Italy/Universal Music Italia. Con uno stile inconfondibile che oscilla tra melodia malinconica e hardcore urlato, passando per sonorità trap contaminate e beat distorti, 18K ha costruito un universo personale e spiazzante, dove il disagio non è solo sfogo, ma riflessione lucida e cinica sul mondo contemporaneo. Il suo immaginario è anti-sociale e antiwoke, ma mai sterile: è la voce di chi si sente alienato dalla società, ma continua a cercare qualcosa in cui credere. Dopo il successo dell’album Grotto e della sua versione deluxe Grotto Inferno, con featuring di spicco come Kid Yugi, Fresh Mula e Cherry Ills, l’artista ha continuato la sua ascesa con collaborazioni importanti (tra cui Don Joe, Radical e il prossimo feat con Daytona) e brani come Pezzo di Terra, entrato in tutte le principali playlist editoriali. Anti Anti è molto più di un titolo, è un manifesto. In un mondo che si definisce “contro” per moda, 18K sceglie di contestare la rivolta stessa, rivendicando il diritto alla complessità e alla contraddizione. Ogni traccia è uno squarcio sulla sua interiorità, tra rime crude, produzioni innovative e una coerenza stilistica che lo rende uno degli artisti più intensi della scena attuale. Il concerto al The Cage sarà un rito collettivo e viscerale, un’occasione unica per vedere dal vivo un artista che non si limita a seguire un trend, ma ne costruisce uno suo, con coerenza e visione. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire il dj-set del sabato a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

