The Cage, Haus of Sitrì festeggia il gran finale e arrivano “I Barkee Bay”

Dopo lo speciale Capodanno di Astrositrì quello di Sanremo, dopo le molte serate di musica e divertimento e dopo il concerto di Blue Phelix della scorsa settimana Haus of Sitrì torna al The Cage per il gran finale della seconda stagione: è passato circa un anno e mezzo da quando la festa disco drag a tematica LGBTQIA+ è arrivata sulla pista da ballo del teatrino con la sua carica di energia, follia e divertimento. La formula ideata da The Cage, Haus of Sitrì e Arcigay ha avuto un grande successo e il party queer è diventato un appuntamento tradizionale per chi ama divertirsi e ballare all’interno di un ambiente inclusivo che favorisce la libera espressione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere di tutti. Neppure l’attivismo è mai mancato e la festa è sempre stata occasione di promozione dell’integrazione della comunità LGBTQIA+ nel tessuto cittadino. Anche questo venerdì al centro del salotto colorato e sfavillante di Madame Sitrì troverete ad accogliervi le padrone di casa: La Marchesa, Christine Lacroix, Robyn Folie, Stella Botox, Lalique Chouette delizieranno gli ospiti con il loro eclettico e originale show con la preziosa collaborazione di Luca Dieci. Le ragazzacce vi aspetteranno a partire dalle ore 23:30 con il Drag Show (apertura porte ore 23). A seguire, fino a tarda notte, Disco Inclusive in compagnia di Sharon Ops e Matteino Dj. Biglietto intero 10 euro, 8 euro per i tesserati Arcigay.

SABATO 13 MAGGIO – Arrivano al The Cage i Barkee Bay, i tre ragazzi bresciani della baia che portano sul palco il racconto (sporco) di una vita giovane vissuta con i piedi nel lago e la testa fra le montagne che lo circondano. Loro sono Giulio Barkee, che è l’autore e il chitarrista del gruppo, Davide Tarragoni, che ne è produttore, e Gabriele Consiglio, anch’esso produttore e chitarrista. Dopo Shoefiti, l’ep pubblicato nel 2022, sono arrivati Shoefiti 2, l’Ep uscito da un paio di mesi e Russian roulette, il nuovo singolo. E il primo tour ufficiale del gruppo, che è partito da poche settimane e che toccherà anche la nostra città. Livorno e Brescia appaiono come due luoghi lontanissimi, forse inconciliabili, però hanno una dimensione simile: ed è proprio in questa dimensione che sono cresciuti i Barkee Bay. Una dimensione che ancora permette una vita semplice, che concede un quotidiano fatto di passeggiate nella natura e regala la spensieratezza di vivere in un posto tutto sommato genuino, ancora non completamente eroso dalla frenesia tipica delle metropoli. Questo è quello che caratterizza il gruppo e questo è quello che i tre cercano di trasmettere nella loro musica, che parla della spensieratezza del tempo dei vent’anni e lo fa con ritmi orecchiabili e suoni sporchi, con uno stile che gli stessi Barkee Bay definiscono dirty pop. Fra i temi cari alla band anche quello ambientale: dopo aver visto con i propri occhi la gravissima siccità che ha colpito i boschi e i laghi della svizzera, dove si erano recati per realizzare delle live session acustiche, Giulio, Davide e Gabriele hanno deciso di realizzare un reportage sull’emergenza climatica e farlo diventare anche una guida su Instagram. A seguire, come ogni sabato e fino a tarda notte, dj-set a cura di My Generation: in The Cage Gaew + Trouble Kidd, sotto al tendone magico Ghera (from BNKR44). Costo del biglietto 10 euro, consumazione inclusa.

