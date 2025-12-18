The Cage. I Talco e Athel sul palco del Teatrino

Venerdì 19 dicembre arrivano al teatrino i Talco, uno dei migliori gruppi ska italiani con il tour celebrativo del ventennale della loro carriera; sabato 20 dicembre è il turno della rassegna My Generation e del livornese Athel

VENERDÌ 19 DICEMBRE – Vent’anni non sono un traguardo da lucidare in vetrina, piuttosto la misura di una lunga corsa che non è ancora finita e che continua a divorare palchi. Passano in fretta quando li spendi come li hanno spesi i Talco, suonando, viaggiando e spingendo la musica fino al limite della resistenza fisica tra furgoni, palchi bassi e sale sature di sudore. Il gruppo arriva a Livorno senza l’aria di chi tira le somme né cerca commemorazioni nostalgiche, ma come chi vive un presente che continua a vibrare al ritmo del suono. Dopo il sold out di aprile al Legend Club di Milano, il tour dei vent’anni è ripartito e si è infatti allungato fino a toccare il palco del The Cage, riportando in circolo una storia che non si racconta sui social ma sotto le luci stanche dei club.

L’inizio della storia della band coincide con un ventenne timido, divorato dall’urgenza di trovare legittimità in una scena musicale spesso più competitiva che solidale. Le prime canzoni sono fatte di slogan, impulsive, talvolta persino brutali nella loro semplicità e il linguaggio è figlio di un’emotività irrisolta, vissuta come una continua oscillazione tra euforia e sconforto, slanci e battute d’arresto. Eppure, in quella frizione continua, si forma la sostanza che ancora oggi tiene in piedi il progetto.

Col passare degli anni la scrittura ha cambiato pelle e i Talco hanno costruito un’identità sonora sempre più definita, uno ska-punk ad alta densità che ingloba punk-rock, folk e suggestioni latine, pensato per esplodere dal vivo e travolgere chi sta sotto il palco. È una musica fisica, centrifuga, che invita al ballo ma non rinuncia a interrogarsi su identità, fragilità e senso di appartenenza, mantenendo uno sguardo critico e mai accomodante sulla realtà. Un’occasione incredibile per gli amanti dello ska-punk per vedere dal vivo una delle migliori band italiane.

Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne e TicketSms al costo di 13 euro più i diritti di prevendita. A seguire, per restare insieme e ballare fino a tarda notte, dj-set a cura di Robetta Party; i biglietti sono acquistabili direttamente in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 20 DICEMBRE – Tornano gli artisti in punta di lancio per la rassegna My Generation, nata dalla collaborazione tra il The Cage e l’associazione fiorentina Musicus Concentus. Questa sera è il turno di Athel, un giovane artista livornese che arriva sul palco con l’urgenza tipica di chi ha iniziato presto a scrivere e non ha mai smesso. Lui è Federico Bellucci, classe 2006, cresciuto tra chitarra e pianoforte fin da bambino, quando la musica era soprattutto una questione di famiglia. Poi, intorno ai quindici anni il passaggio decisivo: iniziano a nascere brani propri, idee embrionali, tentativi sotto altri nomi. Un percorso di ricerca che da circa due anni ha trovato una forma più chiara e personale in Athel, con la scrittura di melodie e testi da parte dello stesso Bellucci, e con gli arrangiamenti a cura del produttore Delco. Al momento, il pubblico può ascoltare due singoli già pubblicati, Dolce Paranoia e Pelle Bianca, primi tasselli di un lavoro più ampio che guarda alla costruzione di un album pop: l’obiettivo è infatti fare un salto ulteriore, lavorando su una dimensione più strutturata e professionale. Intanto, dal vivo Athel ha già iniziato a misurarsi con palchi diversi, aprendo concerti e partecipando a rassegne che lo hanno portato a confrontarsi con pubblici eterogenei, da Straborgo a Appartenenza Labronica. Un percorso ancora in divenire, fatto di prove, incastri e tentativi, che sicuramente trova nel live il suo spazio naturale. In apertura sarà sul palco Giulia Bove. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms a partire da 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire il tradizionale My Generation – Cage Night Party del sabato sera, con i biglietti che si possono acquistare direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

