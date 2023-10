The Cage, riparte la stagione del live club. Il programma

A partire da sabato 7 ottobre una grande varietà di proposte per tutti i gusti con presenze di rilievo del panorama musicale nazionale ed internazionale. Tra le novità un ledwall di ultima generazione. L'assessore alla cultura Simone Lenzi: "Un presidio valido che consente ai ragazzi di fare nuove esperienze attraverso la buona musica dal vivo"

di Giulia Bellaveglia

Conto alla rovescia per l’apertura della stagione 2023/2024 targata The Cage (clicca qui per leggere il programma completo). A partire da sabato 7 ottobre, con l’evento “The Cage is open – Ortiz + guest”, un calendario ricco di eventi musicali imperdibili, con una grande varietà di proposte per tutti i gusti, grazie a presenze di rilievo del panorama musicale nazionale ed internazionale.

“Ci sembrava giusto – dice il sindaco Luca Salvetti – ricordare l’inizio di un’attività basilare come questa, che propone un modo giusto di lavorare con e per i giovani. E lo fa in un quartiere per il quale stiamo discutendo riguardo ad alcune modalità per coinvolgere gli abitanti attraverso varie tipologie di eventi”. Confermata la formula che ha contraddistinto la programmazione dello scorso anno: il venerdì sarà dedicato principalmente alla fascia d’età 18-30, mentre il sabato sarà indirizzato ai ragazzi dai 16 ai 20 anni con i live My Generation. “Oggi – spiega l’assessore alla cultura Simone Lenzi – c’è una totale incomprensione verso i giovani, a cui abbiamo chiesto tanto, specialmente durante la pandemia, e dato davvero poco. Il The Cage è uno di quei presidi validi che consente ai ragazzi di fare nuove esperienze avendo l’opportunità di ascoltare buona musica dal vivo e di ballare”.

Centrale l’impegno nel sociale. Oltre alla collaborazione con Arcigay per promuovere un ambiente di socializzazione libero da discriminazioni e pregiudizi, si rafforza la storica partnership con le associazioni antifasciste.

“Da quest’anno – afferma Mimmo Rosa del The Cage – abbiamo avviato dei lavori richiesti perché la struttura venga riconosciuta quale live club a livello legale. Tra le novità l’impianto audio/luci e un ledwall di ultima generazione. Tanti grandi artisti, anche stranieri, in programma, che hanno scelto di tornare nei nostri spazi comprendendone il valore. Chi passa dai live club ha sempre una carriera più longeva”.

Per informazioni: [email protected] oppure 392/885.71.39.

