The Cage, sabato arriva Prime Onde Youth Fest

Arriva al The Cage Prime Onde Youth Fest, l'evento finale conclusivo del contest Boia De's Got Talent, nato nel novembre del 2024 per individuare e valorizzare il talento tra i ragazzi delle scuole livornesi di secondo grado

Arriva al The Cage Prime Onde Youth Fest, l’evento finale conclusivo del contest Boia De’s Got Talent, nato nel novembre del 2024 per individuare e valorizzare il talento tra i ragazzi delle scuole livornesi di secondo grado. Quattro le categorie in gara per la call for artists, ognuna con a capo una giuria di esperti composta da membri del Tavolo per le politiche giovanili del Comune di Livorno, che è promotore di tutto il progetto, e da alcuni volti noti della città, tutti nel ruolo di “giudici”: la musica (in giuria Francesco Pellegrini per le band e Violet per i solisti), la danza (Lorenzo Martelli per la street e la moderna e Silvia Angiolini per la classica), il teatro (Alessia Cespuglio per i monologhi e Michele Crestacci per la stand-up comedy) e le arti visive (Carolina Rapezzi per la fotografia, Michele Stagni per il disegno e Alessandro Squadrito per il fumetto). Sono tanti i ragazzi che hanno aderito all’appello, soprattutto tra i musicisti, a testimonianza della vocazione artistica e creativa della nostra città. Le iscrizioni al contest, promosso dal Tavolo per le politiche giovanili del Comune di Livorno, si sono chiuse lo scorso 14 aprile e sabato 10 maggio saranno finalmente premiati i vincitori delle quattro categorie, che avranno anche la possibilità di presentare al pubblico il proprio talento: si esibiranno dal vivo i vincitori delle categorie musica, teatro e danza, ed esporranno le proprie opere quelli della categoria arti visive.

“È una soddisfazione grandissima essere arrivati in fondo a questa avventura, che ha visto la realizzazione sia del Boia De’s Got Talent che del Prime Onde Youth Festival – afferma Chiara Pellegrini, musicista e coordinatrice del Tavolo per le politiche giovanili del Comune di Livorno – soprattutto tenendo conto che entrambi sono stati realizzati dai ragazzi, per i ragazzi. Ci auguriamo sia la prima edizione di un percorso che andrà avanti, un assaggio di quello che potremo realizzare in futuro per i giovani talenti livornesi». Soddisfatto anche il direttore artistico del teatrino di Villa Corridi, Toto Barbato: «Siamo molti contenti di ospitare una manifestazione bella e importante come questa, che offre spazio e voce ai ragazzi della nostra città e che rispecchia in pieno lo spirito del The Cage: dobbiamo imparare a lasciare spazio ai giovani e ai loro bisogni espressivi, invece di giudicarli e criminalizzarli”.

Orgoglioso del risultato raggiunto l’Assessore alle Politiche Giovanili Michele Magnani: “Il Prime Onde Youth Fest è il frutto concreto di un percorso di ascolto, partecipazione e condivisione tra le nuove generazioni e l’Amministrazione comunale di Livorno. Il Comune da anni lavora per rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica, non come semplici destinatari di politiche, ma come veri protagonisti, capaci di portare idee, energie e visioni nuove. La realizzazione del Festival rappresenta per il tavolo e per le politiche giovanili insieme un traguardo e un nuovo inizio. La dimostrazione di quanto i giovani, se ascoltati e messi nelle condizioni di esprimersi, siano capaci di immaginare e realizzare progetti innovativi e inclusivi, radicati nella loro comunità”.

IL PROGRAMMA – Le porte del The Cage si apriranno alle 16:00 e dalle 16:30 prenderanno il via le esibizioni dei vincitori del Boia De’s Got Talent. Il palco sarà allestito all’esterno del live club, nel giardino e, sempre negli spazi esterni, per la precisione sotto al Tendone Magico, saranno esposte le opere vincitrici della sezione arti visive. Nel giardino sarà allestito un mercatino con artigiani livornesi e toscani (presenti i banchetti di Helehandcraft, Hekamacrame, VillaLoca e Uffi)), sarà presente la cooperativa Thisintegra con il suo food truck di cibo caldo e freddo, e Francesco Boni girerà il parco con il suo intrattenimento di giocoleria. La premiazione dei vincitori è prevista per le 19 alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore Michele Magnani e da Silvia Bartoli del CRED. Dalle 19:30 in poi pausa relax e cena in attesa del live all’interno del teatrino. Alle 20:30 aprirà la serata lo stand-up comedian livornese Marco Cavazza; sarà poi il turno di Adriana e, infine, della main band della serata, i milanesi Matrioska. A partire dalla mezzanotte dj-set targato The Cage con Trouble Kidd, Duam e Matteino Dj in consolle.

I VINCITORI: Per la musica: categoria band Athel, categoria musicisti solisti Vincenzo Martire, categoria cantanti solisti a pari merito primi classificati Lady Sox e Francesco Toncelli, al secondo posto Sarah Minuti e al terzo Giada Tognazzi; il Premio Nuove Onde per la musica va a Nicolo Scartazza, il beat boxer. Per le arti visive: categoria disegno, Noemi Chegai in arte Kinky vince il Premio Disegno Digitale; Sofien Bouhouli vince il Premio Disegno a Mano; categoria fumetto Samuele Apicella vince il Premio Superpop Comics; categoria fotografia nessun classificato. Per la danza: prima classificata Alessya Lombardi mentre Giovanni Russo vince il Premio Revival. Per il teatro, categoria stand-up Samuele Pippi, categoria monologhi nessun classificato.

