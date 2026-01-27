The Cage settimana calda con De Gregori, Hachiko e Troublekidd

The Cage, mercoledì 28 gennaio c’è Francesco De Gregori con il tour Rimmel 2025, andato SOLD-OUT oltre un anno fa a poche ore dall’annuncio; venerdì 30 gennaio è la volta di Hachiko, la voce cyber-pop che ribalta gli stereotipi e accende la nuova scena urban; mentre sabato 31 gennaio è la notte di Michele Buonamini, in arte Troublekidd

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO – Nel 2025 Francesco De Gregori festeggia l’anniversario dell’uscita di Rimmel, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana. Per celebrare questo capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la stessa Rimmel, frammenti di un puzzle composto da tante piccole storie rimaste impresse nella memoria collettiva, il cantautore romano sarà al The Cage di Livorno (inizio concerto ore 21) con il tour Rimmel 2025 (già SOLD-OUT da oltre un anno). Il pubblico avrà così l’opportunità di vivere le emozioni di Rimmel e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando dalla magia dei teatri alla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

VENERDÌ 23 GENNAIO – Arriva a Livorno una creatura cibernetica, una fata metropolitana, una presenza che si trova ovunque ci sia una cassa in quattro pronta a far tremare il pavimento. Hachiko è un progetto artistico fuori dagli schemi, capace di fondere rap, performance e digital in un linguaggio personale, diretto e riconoscibile. Un’identità fluida che si muove tra club, rave, spazi indipendenti e sottoculture urbane e che porta in scena una visione radicale e inclusiva, pronta a dare la sua “benedizione” a outsider, anime tossiche e spiriti inquieti della notte. Nei testi e nelle performance combatte gli stereotipi di genere ribaltando i codici narrativi dell’urban contemporaneo: parla degli uomini come molti trap boy parlano delle donne, smonta il machismo tossico e mette al centro fragilità, dipendenze emotive, disfunzioni relazionali e daddy issues, con un mix di ironia tagliente e brutalità sincera. Suoi l’album Memorie di una troia, l’ep Memorie di una technotroia, i singoli Bona Vez e Sesso Gay: un linguaggio che è sì volgare ma che fa del suo essere senza filtri la sua forza, che è lontano da qualsiasi romanticizzazione e che rifiuta la poesia edulcorata per restituire esperienze vere e trasversali. Al centro del progetto c’è un’attenzione costante alle esperienze delle donne e delle persone Lgbt+, poco visibili nella musica mainstream o ridotte a stereotipo. Hachiko costruisce invece uno spazio sicuro e libero, in cui identità, desideri e contraddizioni possono esistere senza essere normalizzati o censurati. Dietro l’estetica provocatoria e l’attitudine giocosa si nasconde una precisa consapevolezza politica e culturale: raccontare una generazione che fatica a riconoscersi nei modelli dominanti e che cerca nuovi linguaggi per esprimersi. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms al costo di 12 euro più i diritti di prevendita. A seguire, per restare insieme e ballare fino a tarda notte, spazio a Into the groove, con Leo Dessi in veste di guest. Dj dello storico Tenax Club di Firenze, Leo è tra i nomi di riferimento della scena elettronica toscana e ha condiviso la console con artisti di calibro internazionale portando il suo inconfondibile sound nei club e negli eventi che lo hanno visto emergere. I biglietti sono acquistabili direttamente in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 24 GENNAIO – Al teatrino andrà in scena questo sabato una serata speciale dedicata a Troublekidd, nome d’arte del livornese Michele Buonamini, resident dj del live club cittadino. Per una notte, Michele uscirà dal consueto ruolo di after show per prendersi il palco tutto per sé e guidare il pubblico in un viaggio sonoro senza filtri con un live set in vinile. La serata è organizzata da The Cage e dall’associazione fiorentina Musicus Concentus.

Attivo da anni sul territorio labronico e nelle aree limitrofe, Troublekidd è una delle figure più riconoscibili della scena locale. Il suo percorso musicale inizia prestissimo: pianoforte, ascolti compulsivi di jazz e disco grazie alla collezione di vinili dello zio, poi la scoperta dell’hip hop a soli 12 anni e l’approdo al djing a 15. Un’evoluzione naturale che trasforma la passione in linguaggio personale. A 17 anni arrivano i primi eventi, con set già caratterizzati da una forte attitudine street. Intorno ai 19, le esibizioni diventano una presenza costante nei locali livornesi. Nel 2022 l’ingresso al The Cage segna una svolta: prima come graphic designer e dj outdoor per il sabato di My Generation, sotto il tendone esterno insieme a Ghera dei Bunker44, poi come figura sempre più centrale. Dal 2023 è resident ufficiale del club e contribuisce in modo decisivo anche alla sua identità visiva. I suoi set, in digitale e in vinile, attraversano italo-disco, funk, elettronica, soul e hip hop, mescolando ricerca e immediatezza, groove e professionalità, senza mai perdere il contatto con la pista. Per Troublekidd il club è prima di tutto un luogo di condivisione: uno spazio in cui il dialogo tra dj e pubblico passa solo dalla musica, senza sovrastrutture. Una serata che celebra un percorso, una visione e un legame profondo con la città. Apertura porte ore 22:00; inizio ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms a partire da 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire il tradizionale My Generation – Cage Night Party del sabato sera, con i biglietti che si possono acquistare direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

