The Cage, si chiude la stagione. Barbato: “Bilancio positivo. La missione? Far ascoltare musica live”

Si chiude la stagione invernale 2023-2024 del The Cage, una stagione che ha visto esibirsi al teatrino di Villa Corridi decine di artisti nazionali e internazionali, ha collezionato una lunga serie di sold-out (dai Marlene Kuntz a Enrico Nigiotti, passando per Vasco Brondi, Appino, Motta, Modena City Ramblers, Venerus e tanti altri) e ha richiamato, anche da fuori città, un pubblico ricchissimo ed eterogeneo. Il live club livornese si conferma un luogo di aggregazione importantissimo, non solo per il territorio, come spiega il direttore artistico Toto Barbato: «Siamo davvero molto soddisfatti e il bilancio è assolutamente un bilancio in positivo: non solo abbiamo ospitato dei grandissimi artisti ma continuiamo a svolgere quello che ci sta più a cuore, e che per noi è una vera e propria missione, permettere cioè a tutti, ma soprattutto ai giovanissimi, di abituarsi all’ascolto della musica dal vivo. Ogni sabato – continua – proponiamo artisti giovani o meno conosciuti e, ogni volta, vediamo tornare anche chi non li conosce ed è mosso da una sana e positiva curiosità: per noi non c’è regalo più grande». Per chiudere in bellezza, quest’anno, anche la realizzazione dell’imponente murale di Lucamaleonte, che da un mesetto accoglie il pubblico all’ingresso del The Cage.

E durante l’estate? «Chiudiamo ma continuiamo a lavorare per voi: come ogni anno, durante la pausa stagionale il locale sarà rimodernato dal punto di vista strutturale, tecnico, delle luci e dell’impianto audio. E noi non ci fermeremo: ci aspetta il lavoro con i locali in città (Borgo Burger e Bad Elf Pub, ndr), ci aspettano i concerti in Fortezza Nuova, ci aspetta StraBorgo e ci aspetta anche il tour estivo di Teenage Dream, che sarà spettacolare!». Non solo. Dietro alla fiction con Vanessa Incontrada targata Mediaset c’è infatti lo zampino di Mimmo Rosa, presidente dell’associazione culturale The Cage. Un impegno a 360 gradi che, fortunatamente per il pubblico, non lascia tregua.

Il gran finale di stagione ospiterà le due serate eliminatorie di Emergenza Festival, alla fine delle quali sapremo chi è il fortunato artista che andrà alla finale nazionale ai Magazzini Generali di Milano. Il concorso musicale mondiale ha visto esibirsi sul palco del teatrino di Villa Corridi trentasei fra artisti singoli e band, trentasei progetti musicali che sono stati presentati a un pubblico in gran parte molto giovane; un folto gruppo di artisti che si sono potuti confrontare e sfidare per cercare di arrivare all’ambitissima finale nazionale. Il The Cage ospita Emergenza Festival da moltissimi anni e continua a farlo nel solco di quella che è la sua vocazione primaria, essere cioè, prima di tutto, un luogo di promozione artistica per tutti i musicisti e di sana aggregazione giovanile. Un appuntamento importante con un’iniziativa di grande valore che è nata nel 1992 per volontà dall’associazione internazionale Emergenza Live Music e che offre l’opportunità a artisti emergenti di suonare dal vivo nei locali di tutto il mondo, dai migliori live club ai locali di fama internazionale e di vincere una produzione professionale, un tour sponsorizzato, strumenti musicali e materiale tecnico. Ogni partecipante ha a disposizione 25 minuti di live set e la possibilità di procedere attraverso fasi eliminatorie fino alla finale nazionale, ai Magazzini Generali di Milano a fine giugno; tutti i vincitori delle finali nazionali suoneranno poi ad agosto alla finale internazionale in Germania, al Taubertal Festival, davanti a un vastissimo pubblico, condividendo il palco con musicisti di fama mondiale. La valutazione di tutti i progetti musicali e del loro percorso a Emergenza Festival è affidata al pubblico presente durante tutti i concerti. Le giurie sono inoltre rappresentate da alcune tra le più importanti e conosciute etichette discografiche come Metatron/INRI, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade.

VENERDÌ 24 MAGGIO – Quinta serata eliminatoria con Open Mice (21:00), Violet (21:30), Safe Sex (21:55), Stenfies (22:20), RustMite (22:45), Jhary & The White Noise (23:10), Aisling (23:35). Appuntamento a partire dalle ore 20:00, biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. A seguire, fino a tarda notte, dj-set a cura di Robetta Party; biglietti acquistabili in cassa a 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 25 MAGGIO – Sesta e ultima serata eliminatoria con Yami (21:30), Hot Coral Springs (21:55), Sun flowers (22:20), Rombofonia (22:45), Calliope (23:10), Pvussy (23:35), Fr4ag (00:00). Appuntamento a partire dalle ore 20:00; biglietti acquistabili direttamente in cassa, costo 15 euro. A seguire, fino a tarda notte, dj-set a cura di My Generation; biglietti acquistabili in cassa a 10 euro, prima consumazione inclusa.

