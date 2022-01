The Cage: “Stop fino al 31 gennaio. Torneremo più forti di prima”

In seguito al nuovo decreto del Governo ecco la comunicazione ufficiale del The Cage che annuncia la sospensione del “Teatrino” fino, al momento al 31 gennaio.

“Chiudiamo il nostro amato Teatrino fino al 31 gennaio (minimo) in attesa di capire quando potremo realmente riaprire – scrivono dall’Associazione Culturale The Cage sulla loro pagina Facebook ufficiale – lo chiudiamo già da stasera, la sera della Vigilia, nonostante ancora il Decreto del Governo non sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (e al momento nessuno sa quando sarà pubblicato). Non barattiamo la nostra dignità di lavoratori, e di esseri umani, per poter sfruttare qualche cavillo burocratico che ci permetta di aprire per le ultime due serate. Siamo sotto pressione da quasi due anni, lo siamo noi e le nostre famiglie, quindi abbiamo deciso, per noi e per loro, che questo Natale lo vogliamo passare più serenamente possibile, come se fossimo anche noi lavoratori di serie A e non lavoratori di serie C. Tutti i biglietti acquistati per i concerti di Bobo Rondelli e SuRealistas, Vietnow e Tonino Carotone saranno rimborsati. Per quanto riguarda le prevendite acquistate sul circuito Dice è già partito automaticamente il rimborso, per quanto riguarda invece le prevendite acquistate sul circuito Vivaticket vi arriveranno a breve comunicazioni sul rimborso dei biglietti. Vi promettiamo che torneremo più forti di prima, è una promessa per tutti quelli che ci vogliono bene ma anche per tutti quelli che vorrebbero Livorno una città dormitorio. Torneremo e sarà Festa. Un’ultima cosa però vogliamo dirvela: siete bellissime, siete bellissimi … tutti!”.