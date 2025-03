The Cage, tappa del tour Diaframma ed Emergenza Festival

Venerdì 28 marzo arriva sul palco del teatrino di Villa Corridi Federico Fiumani con il suo tour celebrativo di Siberia dei Diaframma. Sabato 29 marzo continuano le eliminatorie di Emergenza Festival dopo lo stop della scorsa settimana a causa dell’allerta meteo

VENERDÌ 28 MARZO – Arriva a Livorno il tour per la celebrazione dei quarant’anni del disco più importante della dark wave italiana, Siberia dei Diaframma. Un concerto imperdibile per tutti gli amanti del post-punk ma anche per gli amanti della buona musica in generale, visto che questo album degli anni ’80, ormai diventato un cult, ad oggi rimane uno dei dischi più importanti della storia del rock italiano. La parabola dei Diaframma come pionieri della dark wave italiana parte da Firenze nel decennio dei sintetizzatori da un lato, e del trionfo liberista dall’altro e scrive uno dei capitoli essenziali della scena alternativa italiana. Una produzione artistica che sarà profondamente segnata dal sound oscuro e malinconico classico del genere post punk, ma anche dai tentativi di introspezione e denuncia del disagio e delle angosce giovanili che proprio nel decennio del disimpegno e dello smantellamento dello stato sociale cominciarono a segnare le nuove generazioni. Il loro primo album, Siberia, che diventerà una pietra miliare della dark wave nazionale, sarà poi giudicato da Rolling Stone Italia come il settimo album italiano più bello di sempre.

Federico Fiumani, ad oggi unico componente originale della band rimasto in formazione, torna sul palco per suonare per intero questo piccolo grande capolavoro, insieme al repertorio anni ’80 dei Diaframma. Il tour celebrativo è partito nello scorso novembre da Mantova e sta facendo tappa in tutti i migliori live club dello stivale, tornando a far sognare gli spettatori grazie alla voce profonda e carismatica di Fiumani e allo storico sound oscuro e malinconico della band. Per l’occasione, Siberia è stato ristampato in vinile, con allegati sia il cd che contiene la registrazione originale, sia un live del 1985. Per il concerto apertura porte alle 22, biglietti acquistabili in cassa o su circuito TicketSms al prezzo di 18 euro + d.p.. Come sempre, per restare in compagnia e ballare fino a tarda notte, dopo il concerto ci sarà il dj-set a cura di Robetta Party, con Andrea Carpina in consolle. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 29 MARZO – Dopo lo stop della scorsa settimana imposto dall’allerta meteo, proseguono le selezioni di Emergenza Live Music, il concorso musicale internazionale nato nel 1992 e arrivato quest’anno alla sua trentaduesima edizione. Questo sabato si esibiranno otto progetti musicali, al posto dei canonici sei, proprio per compensare l’interruzione forzata della seconda eliminatoria. A salire sul palco saranno Frammenti (ore 21:00), Manti (21:25), Nerva (21:50), Living Strange (22:15), Noblesse (22:40), Dynamite36 (23:05), Mold Poisoning (23:30) e The Real (23:55). Come sempre, la valutazione dei progetti musicali e del loro percorso sarà affidata al pubblico del teatrino, che sarà presente durante il live. Il The Cage, da sempre impegnato nella promozione della musica dal vivo e nel sostegno ai giovani artisti emergenti, ospita da sempre questo festival internazionale, che in questa sua 32esima edizione porterà sui palchi di tutto il mondo oltre tremila progetti musicali, di cui 250 nel nostro paese, tra gruppi e singoli. Le selezioni del concorso offriranno la possibilità di esibirsi in veri e propri concerti, dalla durata di 25 minuti per ogni artista. I vincitori delle selezioni regionali potranno suonare ai Magazzini Generali di Milano per la Finale Nazionale Italiana, prevista per giugno prossimo; i vincitori della Finale Nazionale Italiana accederanno a loro volta alla Finale Mondiale, che come da tradizione si terrà al Taubertal Festival, in Germania davanti a un pubblico di oltre 20mila persone. Come ogni anno, e le giurie sono rappresentate da alcuni grandi nomi come Metatron/INRI, Thaurus, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade. Le successive serate eliminatorie al teatrino di Villa Corridi saranno sabato 12 e sabato 26 aprile, mentre l’appuntamento con la finale è previsto per sabato 17 maggio. Apertura porte ore 19:30, biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

