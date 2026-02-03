The Cage. Teenage Dream torna venerdì con il nuovo spettacolo. Sabato arrivano i Vintage Violence

Venerdì 6 febbraio, con il format Back to Cameretta, Teenage Dream torna a Livorno per festeggiare i suoi 3 anni, mentre sabato 7 febbraio il live club labronico aprirà le porte ai Vintage Violence, nel quadro del tour Concerti a sentimento

VENERDÌ 6 FEBBRAIO – Un ritorno alle origini, nella forma e nella sostanza. E un titolo emblematico: Back to Cameretta. Ecco il nuovo spettacolo invernale di Teenage Dream, che torna al teatrino e ha già registrato da tempo il sold-out. Il format nato proprio al The Cage nel 2023 e divenuto in poco tempo un grande e ambìto evento pop con date lungo tutto lo Stivale. Fin da subito questo party-primi-2000 in cui cantare a squarciagola tutte le canzoni che hanno fatto da colonna sonora all’adolescenza dei Millenials, ma soprattutto della GenZ, ha attratto centinaia di giovani spettatori, prima a Livorno e poi in tutte le principali città italiane, ma anche all’estero. L’anno scorso, addirittura, sbarcò anche a Sanremo durante i giorni del Festival, ma questo è solo uno dei grandi traguardi raggiunti da questo evento nato dalla mente di Valentina Savi, illustratrice livornese e appunto ideatrice di Teenage Dream, spettacolo che coinvolge anche molti altri giovani labronici.

Ma cosa cambia con il nuovo spettacolo? E cosa significa Back to Cameretta? Quando Teenage Dream è nato non era un vero e proprio spettacolo, ma con il tempo si è sviluppato come una sorta di musical con protagonisti dei ballerini non professionisti, spinti solo dalla passione per le canzoni della loro adolescenza. E così è nata l’idea di rendere il pubblico stesso protagonista dello spettacolo, sia sopra che sotto il palco. Per capirlo e scoprirlo meglio non resta che viverlo dal vivo. “Siamo pronti a farvi tornare in cameretta – così recita il lancio dell’evento – con il nostro nuovo spettacolo invernale, pieno di sorprese tutte da scoprire. Intanto possiamo dirvi di preparare un pigiama comodo, di ripassare bene le coreografie più famose degli anni 2000 e di portarvi qualche fazzoletto che potrebbe servire”. Apertura porte ore 22:00; inizio spettacolo ore 22:30, biglietti esauriti. A seguire, per restare insieme e ballare fino a tarda notte, la serata prosegue con una versione fluo, trash e nostalgica di Robetta Party, che stavolta porterà il pubblico a fare un viaggio nel tempo. I biglietti sono acquistabili direttamente in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 7 FEBBRAIO – Hanno oltre 400 concerti sulle spalle, 5 album all’attivo, 29 videoclip, una raccolta acustica, un EP live e un documentario sulla loro amicizia ventennale. Loro sono i Vintage Violence e arrivano sul palco del The Cage nel pieno del loro tour 2026 Concerti a sentimento. Gruppo storico dell’underground punk e garage rock italiano, attivo dai primi anni 2000, torna live con una setlist che prevede anche brani che la band non suona dal vivo da molto tempo.

La band, formata da Nicolò Caldirola (voce), Rocco Arienti (chitarrista e autore dei testi), Roberto Galli (basso) e Beniamino Cefalù (batteria), racconta: «A settembre abbiamo chiesto al nostro pubblico quali canzoni volesse ascoltare ai concerti tra quelle storicamente escluse e “Paura dell’Islam” ha vinto a mani basse trattandosi di un brano tristemente attuale alla luce di quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza. Oltre a questa ci saranno almeno altre tre o quattro novità che per ora non vogliamo rivelare e il pubblico scoprirà solo ai concerti».

Alla formazione originale si aggiunge (come già in precedenza) Franco Cassinelli alla seconda chitarra, anche se l’arrangiamento dei singoli più recenti della band va sempre più verso l’idea di una chitarra sola, per sottolineare la scrittura cantautorale che rimane sempre alla base. «Sarà un tour esaltante – dichiarano – perché tocca le città che amiamo di più e alcune delle venue di musica rock più iconiche d’Italia, in alcune delle quali sognavamo di suonare da quando eravamo ragazzini! Per noi è un sogno che si avvera, non vediamo l’ora di portare in scena uno spettacolo da ricordare».

E allora che ben vengano a Livorno (prima data in Toscana nel nuovo anno) i Vintage Violence, freschi di uscita (il 9 gennaio scorso) dell’Ep a Sentimento, composto dagli ultimi 5 brani realizzati dalla band. Apertura porte ore 22:00; inizio ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms a partire da 11 euro più i diritti di prevendita. A seguire il tradizionale My Generation – Cage Night Party del sabato sera, con i biglietti che si possono acquistare direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

