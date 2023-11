The Cage, torna il glam rock di Lucio Corsi e arriva il rap tagliente di Radical

Venerdì 24 novembre tornano al The Cage l’estro e la creatività del cantautore toscano Lucio Corsi per una delle sue imperdibili otto date invernali, sabato 25 novembre è la volta delle rime taglienti del rapper romano Radical

Torna al teatrino di Villa Corridi Lucio Corsi, il giovane cantautore di talento sul cui stile il The Cage aveva scommesso, ospitandolo sul palco quando era ancora agli esordi. Come per altri artisti emergenti, la scommessa si è rivelata azzeccata e Lucio, nato nel 1993 a Val di Campo di Vetulonia, farà tappa a Livorno per una delle otto date del suo tour nei club, questa volta facendo il suo ingresso dalla porta centrale come una delle personalità musicali più interessanti della sua generazione.

Aspettatevi grandi emozioni: il concerto sarà come sintonizzarsi su una stazione radio spaziale che trasmette utopia e mistero, confondendo realtà e immaginazione, in un vortice di note che vi porterà a ballare in compagnia di Lucio e delle vostre ombre. Scoprirete l’importante di sognare, di quanto sia essenziale continuare a farlo anche se non si è più bambini.

Questo tour arriva dopo un primo assaggio indoor nelle principali città italiane, che ha riscontrato unanime consenso da stampa e critica: quello che indubbiamente convince è lo stile originale in cui Lucio mescola il rock d’autore alle sonorità folk di canzoni surreali. Un artista unico con una poetica glam altamente riconoscibile. L’ultimo album del cantautore è La gente che sogna, prodotto da Sugar nel 2022, due anni dopo Cosa faremo da grandi?, disco che lo aveva consacrato tra le personalità artistiche più interessanti del panorama italiano e che è stato prodotto per la Sugar Music da nientepopodimeno che Francesco Bianconi e Antonio Cupertino.

Lucio Corsi sarà accompagnato da Marco Ronconi alla batteria, Giulio Grillo alle tastiere e all’organo elettrico, Tommaso Cardelli al basso, Iacopo Nieri al pianoforte e Filippo Scandroglio a chitarra elettrica e slide guitar. Inizio concerto ore 22:30, biglietti acquistabili su Ticketsms e Ticketone al costo di 18 euro, più i diritti di prevendita. A seguire, fino a tarda notte, dj-set a cura di Robetta Party. Biglietti acquistabili in cassa, costo 10 euro prima consumazione inclusa.

SABATO 25 NOVEMBRE – Sabato sarà la volta di Radical, pseudonimo di Daniele Wandja, cantante e produttore romano nato nel 1995. La sua passione per la musica nasce presto e lo porta giovanissimo a suonare il basso in un gruppo pop-punk, i Leftovers. Il debutto da solita arriva nel 2017, a 22 anni, quando Radical diventa il fondatore della prolifica scena Soundcloud Rap in Italia. L’anno successivo esce il primo Ep, Trashbin, Vol. 1, che insieme al successivo Trashbin, Vol. 2, permette a Radical di ampliare la propria fan base, che ben presto si trasforma nella Lobby, tra cui spiccano i nomi di Rosa Chemical e Thelonious B. (Thb Kirua & Thb Brown). Con loro Radical collaborerà per scrivere e produrre brani e continuerà i suoi innumerevoli live tour, esibendosi in concerti assolutamente caotici e continuando a costruire un personaggio artistico enigmatico e controcorrente.

Nel 2020 esce Trashbin, Vol. 3, terzo capitolo della saga, che contiene 9 tracce e tre collaborazioni con gli amici di lunga data Rosa Chemical e Thelonious B., a cui si aggiungono gli Psicologi. Il 2021 è l’anno della svolta live: Radical è uno dei primi artisti ad esibirsi dal vivo dopo le chiusure della pandemia e raccoglie subito un gran seguito di fan. Sarà però il 2022 a consacrare il rapper romano, che entra a far parte della scuderia Columbia, Sony, e continua sulla strada del suo prolifico viaggio musicale: lo stile del suo primo album in studio, Evol, richiama le ultime tendenze oltreoceano e gli permette di affermarsi come uno dei pionieri della scena musicale emergente italiana, spiccando per basi aggressive e rime taglienti. Nel 2023 è finalmente pronto per il prossimo capitolo della sua carriera e lavora su nuovi progetti con artisti internazionali, a partire dall’album Evol +, che contiene i due singoli Inferno e Ksubis, realizzati con con l’artista britannico Fimiguerrero. Inizio concerto ore 22:30, biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 11 euro. A seguire, fino a tarda notte, dj-set a cura di My Generation. Biglietti acquistabili in cassa, costo 10 euro prima consumazione inclusa.

