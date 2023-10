The Cage, torna il Teenage Dream. Sabato serata per la pace

Un’intera giornata per parlare di pace in uno dei luoghi più vicini alla sensibilità delle giovani e dei giovani, con uno sguardo che vada oltre la città: l’Anppia organizza un evento di respiro regionale al teatrino di Villa Corridi per riportare al centro del dibattito pubblico

È andata sold-out in poco tempo la prima assoluta del nuovo spettacolo di Teenage Dream, il concerto nato al The Cage che sta registrando, da mesi, il tutto esaurito in tutta Italia e che proprio al The Cage si presenterà per la prima volta nella sua veste rinnovata. La data del 13 ottobre, ad ora, è l’unica prevista in Toscana: Teenage Dream sarà a poi a Cesena, Torino e Bari il 14, 20 e 21 ottobre, nonché a Lugano il 25 novembre e a Lubjana il 1° dicembre. Il successo, come spiega la sua ideatrice Valentina Savi (su Instagram @tuttelemelediannie) sta tutto in una formula apparentemente semplice: Teenage Dream è «come una festa in casa, ma più grande». Una festa tra amici in cui a un certo punto tutti iniziano a cantare le canzoni della propria adolescenza, in cui anche se siamo dentro a un live club non ci sono artisti sul palco, perché cantano tutti e il pubblico è protagonista. E se nella scorsa stagione Teenage Dream era il concerto post-show, quest’anno si prenderà tutta la serata con il concerto e poi i dj-set. La musica sarà ancora esclusivamente anni 2000, con incursioni tra le colonne sonore della Disney e quelle di High School Musical, che saranno però aggiornate con canzoni nuove. L’invito degli organizzatori è sempre quello di presentarsi vestiti a tema, come per una vera e propria Prom Night di fine anno di un’high school americana. Alle 23:30 inizieranno i dj-set post show di Teenage Dream Disco, ovviamente a tema 2000’s: in consolle nella sala interna ci sarà Simone Maurri, mentre sotto al tendone magico sarà possibile ballare tutti insieme con le coreografie del celeberrimo videogioco Just Dance. Sono ancora disponibili i biglietti, acquistabili direttamente in cassa (costo 10 euro).

SABATO 14 OTTOBRE – Un’intera giornata per parlare di pace in uno dei luoghi più vicini alla sensibilità delle giovani e dei giovani, con uno sguardo che vada oltre la città: l’Anppia organizza un evento di respiro regionale al teatrino di Villa Corridi per riportare al centro del dibattito pubblico, e al cospetto delle nuove generazioni, i temi del disarmo e del dialogo. L’appuntamento è alle 17:00 al teatrino di Villa Corridi, per un incontro che vedrà confrontarsi alcune figure centrali del pacifismo italiano, sia laico che cattolico. Al termine del dibattito è previsto un aperitivo, completamente offerto dall’Anppia, mentre a partire dalle 21:30 si apriranno i cancelli per il concerto di Lorenzo Iuracà e Iosonotommi (inizio spettacolo ore 22:30).

IL DIBATTITO – Organizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il dibattito Parliamo di conflitti e di pace porterà a Livorno quattro ospiti speciali: Raffaele Crocco, giornalista Rai e direttore del progetto Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo dell’associazione 46° Parallelo; Don Albino Bizzotto, voce storica del mondo pacifista cattolico italiano e fondatore dell’associazione Beati i costruttori di pace (associazione di cui fa parte, tra gli altri, anche padre Alex Zanotelli), nonché organizzatore della marcia nonviolenta che nel 1992 riuscì ad entrare a Sarajevo assediata; il professore ordinario e costituzionalista della Scuola Sant’Anna di Pisa Emanuele Rossi e il cronista politico di Repubblica Matteo Pucciarelli, che ha appena pubblicato per Laterza il libro Guerra alla guerra – Guida alle idee e alle pratiche del pacifismo italiano. «In questa fase storica stiamo rinunciando a cercare soluzioni pacifiche, stiamo militarizzando ogni problema, come se i conflitti potessero essere risolti con le armi – spiega Renzo Bacci di Anppia – c’è invece bisogno di evitare nuovi e continui spargimenti di sangue e riprendere la strada della pace, che deve essere l’unica via, sia per i laici che per i cattolici, per risolvere i problemi del nostro tempo. Del resto, l’esperienza ci dovrebbe insegnare che la guerra non ha mai portato ad alcuna soluzione, ma solo a nuove sofferenze: basti pensare all’Afghanistan, all’Iraq o alla Libia». A moderare il dibattito, che è organizzato da Anppia e The Cage in collaborazione con Arci, Cgil, Arcigay, Aned e Comune di Livorno, ci sarà il giornalista di Granducato Antonello Riccelli. Ingresso gratuito.

IL CONCERTO – Il concerto post-dibattito vedrà sul palco due artisti livornesi. Lorenzo Iuracà, cantautore e polistrumentista, che presenterà un nuovo live in trio, Quello che mi va: uno spettacolo che lo riporterà alle origini della sua passione per la musica e che riproporrà alcuni brani del repertorio storico riarrangiati in chiave pop/funk, oltre ad alcuni brani del nuovo disco, di prossima uscita. Dopo aver calcato numerosi palchi ed aver avuto tante esperienze diverse, Lorenzo Iuracà ha approfondito la ricerca della propria personalità artistica, riuscendo a dare vita ad uno stile davvero originale e inconfondibile, che ha trovato la sua chiave nella ritmica. Questa la formazione che sarà sul palco del The Cage: Lorenzo Iuracà alla voce e batteria, Nicola Barontini alla chitarra elettrica, Simone Velotto al basso.

Tommaso Ferrara, in arte Iosonotommi, è un cantautore toscano: ha pubblicato il suo ultimo singolo Ho finito le canzoni a febbraio, concludendo un percorso iniziato nel 2022, anno della pubblicazione del suo primo singolo. Iosonotommi scrive e racconta di ciò che vive e traduce in musica storie ed immagini di vita quotidiana, attraverso un sound che deriva dal britpop e dal new-wave/lo-fi. Biglietti acquistabili su TicketSms a partire da 11 euro. A seguire, dj-set a cura di My Generation per ballare fino a tarda notte. Biglietti acquistabili in cassa, costo 10 euro consumazione inclusa.

Condividi: