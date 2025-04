The Cage, tris di appuntamenti: Gary Baldi Bros, Stella Burns e Manitoba

Mercoledì 30 maggio è grande festa con il ritorno al The Cage dei Gary Baldi Bros, venerdì 2 maggio arriva sul palco Stella Burns con il suo Long Walks in the Dark Tour e sabato 3 maggio ci sono i Manitoba per il nuovo appuntamento con la rassegna My Generation

Grande festa al teatrino di Villa Corridi per il ponte del 1° Maggio con i Gary Baldi Bros, che tornano al The Cage dopo il live di fine ottobre 2024. Cosa ci si deve aspettare ad un concerto dei fratellini? Il bello è che nessuno lo sa! Ed è proprio questa imprevedibilità a rendere ogni serata un’esperienza irripetibile, diversa da tutte le altre. Certo, ci sono alcune certezze: le hit più scatenate degli anni ’90 sono sempre pronte a farvi ballare, l’energia sul palco è contagiosa, la musica è rigorosamente dal vivo e i costumi… beh, diciamo che non passano inosservati! Ma quello che davvero rende speciale ogni concerto dei Gary Baldi Bros è la loro capacità di sorprendere il pubblico, di improvvisare, di trasformare la serata in qualcosa di totalmente nuovo e inaspettato. I fratellini non sono solo una band: sono uno spettacolo a tutto tondo, dove la musica si intreccia al teatro, l’ironia si mescola alla passione e ogni emozione è amplificata dall’energia del pubblico. E anche stavolta non mancheranno le sorprese. Anche perché in questa occasione speciale, oltre a regalare uno show esplosivo, i Gary Baldi Bros registreranno dal vivo l’intera serata, audio e video, per dare vita a un nuovo Lp in pieno stile anni ’90 e per altri progetti futuri. Quindi preparatevi: cantate, ballate, lasciatevi travolgere, perché ai concerti dei fratellini tutto può succedere. E stavolta sarà tutto immortalato! Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 15 euro, più i diritti di prevendita. A seguire il primo dj-set dell’anno a ingresso libero con Trouble Kidd in consolle per ballare e stare insieme tutta la notte.

Venerdì 2 maggio – Dopo aver camminato a lungo nei suoi “dark walks”, Stella Burns torna nella nostra città a rivedere un po’ di facce amiche. E quale posto migliore se non il palco del The Cage? L’artista, al secolo Gianluca Maria Sorace, sarà nuovamente a Livorno per presentare dal vivo i brani del suo repertorio, tra cui quelli tratti dall’acclamato album Long Walks in the Dark, uscito nel 2024, nonché il singolo di recentissima pubblicazione, Black Lights. Il teatrino di Villa Corridi farà da cornice a una serata intensa ed emozionante tra folk cinematografico, memorie immaginifiche in stile ’50 e nuovi racconti. Il ritorno a Livorno, in uno dei luoghi simbolo della musica indipendente italiana, sarà anche un’occasione speciale per il pubblico di gustarsi un grande spettacolo live, capace di muoversi tra delicatezza e potenza emotiva. Con la sua scrittura intima e viscerale, Stella Burns ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, fondendo atmosfere folk, suggestioni da frontiera americana e una sensibilità narrativa profonda. I suoi concerti sono esperienze immersive, in cui musica e parole si intrecciano per dipingere paesaggi emotivi sospesi tra sogno e realtà. Long Walks in the Dark, l’album del 2024 che ha visto la collaborazione di artisti del calibro di Mick Harvey (Nick Cave and the Bad Seeds, PJ Harvey) Ken Stringfellow (The Posies, Rem), Marianna D’ama (nei Timber Timbre) e dello scrittore americano Dan Fante (figlio del mitico John), rappresenta un capitolo fondamentale nel percorso artistico di Burns. Un lavoro che ha consolidato il suo stile unico, capace di evocare immagini notturne, solitudini luminose e memorie che si intrecciano con la vita presente. Ad accompagnarlo sul palco del The Cage Pino Dieni alla chitarra, Samuele Lambertini alla batteria, Lorenzo Mazzilli al basso e Christian Rebecchi alla tromba. Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica autentica, capace di raccontare il buio e la luce con la stessa dolcezza. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire dj-set a cura di Robetta Party, biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

Sabato 3 maggio – I Manitoba arrivano per la prima volta al The Cage di Livorno per un nuovo appuntamento della rassegna My Generation, il ciclo di live organizzato da The Cage in collaborazione con l’associazione fiorentina Musicus Concentus che porta sul palco del teatrino di Villa Corridi il meglio della scena alternativa esordiente italiana. Tra chitarre ruvide, melodie travolgenti e quell’energia contagiosa che li distingue, i Manitoba (all’anagrafe Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti) sono pronti a incendiare la serata. Coppia nella vita e nella musica, Giorgia e Filippo nascono a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Amici d’infanzia, si ritrovano nel 2015 trasformando la loro storia in un progetto musicale che mescola indie rock ed elettronica con uno spirito internazionale. Nel 2018 pubblicano l’album Divorami (Sugar), seguito dall’Ep Colla (Sony, 2022) e da una serie di singoli fino ad arrivare, nel 2020, sul palco di XFactor. Seguiranno le aperture dei concerti di band e artisti importanti come Franz Ferdinand, Verdena, Skunk Anansie, Marco Mengoni, Fask e Piero Pelù. Con il nuovo disco Numero Zero, i Manitoba abbracciano senza paura le radici del rock, suonato analogico e senza etichette. Ad aprire il concerto sarà il cantautore Simone Galassi: dopo esperienze a Londra e Melbourne, l’artista trova a Milano la sua cifra artistica, intrecciando kraut-folk, noir-pop e indie rock. Con la spinta del produttore Luca Bossi, firma brani apprezzati come Replica e Rainbow Tempo, e dà vita al collettivo Rinascimento, fucina di progetti e live unici sul Naviglio Grande. Dopo l’esordio discografico con Viaggio Senza Fine (2024), nel 2025 lancia il nuovo singolo Catàbasi, un’intensa discesa tra suoni tribali e visioni oniriche. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro, più i diritti di prevendita. Dopo il live, come ogni sabato, il dj-set di My Generation per stare insieme e ballare fino a tarda notte. Biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

