The Cage. Ultimo appuntamento con Emergenza Festival

La finale locale è arrivata e gli artisti in gara si sfideranno a colpi di musica per accedere finalmente al prossimo traguardo, accorciando le distanze con la finale al Taubertal Festival, in Germania

Sabato 20 maggio ultimo appuntamento al The Cage con il concorso internazionale di Emergenza Festival: la finale locale è arrivata e gli artisti in gara si sfideranno a colpi di musica per accedere finalmente al prossimo traguardo, accorciando le distanze con la finale al Taubertal Festival, in Germania. La prima eliminatoria livornese del contest, che dal 1992 offre l’opportunità a band e singoli emergenti di suonare dal vivo nei locali di tutto il mondo e di vincere una produzione professionale, si era disputata al The Cage lo scorso 25 febbraio. Sul palco del teatrino si sono sfidati in totale ventiquattro artisti. Tra questi, dieci hanno passato le selezioni e si esibiranno sabato sera con questo ordine di esibizione: alle 20.50 suonerà Annarè, alle 21.15 APUA, alle 21.40 Grooviera, alle 22.05 Dynamite36, alle 22.30 STR8, alle 22.55 MINERVA 40, alle 23.20 Aisling, alle 23.45 AB29, alle 00.10 Gin de la Vega e alle 00.35 gli ARIDOPACHI. I vincitori delle finali locali andranno poi a suonare per la finale nazionale, ai Magazzini Generali di Milano a fine giugno, e tutti i vincitori delle finali nazionali suoneranno ad agosto alla finale internazionale in Germania, al Taubertal Festival, davanti a un pubblico di ventimila persone e con la possibilità di condividere il palco con musicisti di fama mondiale. La valutazione dei progetti musicali e il loro percorso a Emergenza Festival sarà affidato al pubblico presente durante tutti i concerti. Le giurie saranno rappresentate da alcune tra le più importanti e conosciute etichette discografiche come Metatron/INRI, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade. Il viaggio, il soggiorno e tutte le spese relative alla partecipazione alla finale nazionale e a quella mondiale saranno a carico dell’organizzazione. Apertura porte ore 20.00. A seguire dj-set fino a tarda notte con Trouble Kidd e Andrea Carpina in The Cage e Tommy-D sotto al Tendone Magico. Ingresso 10 euro, consumazione inclusa.

