The Cage, ultimo grande appuntamento di Mostri Sacri

Ultimo grande appuntamento di Mostri Sacri, la kermesse che attraverso numerosi appuntamenti in giro per la città ha celebrato la musica italiana d’autore per il quinto anno consecutivo, regalando al pubblico una serie di concerti live con giovani artisti emergenti che hanno portato sul palco alcune tra le più belle canzoni della nostra tradizione nazionale. Questo venerdì il teatrino ospiterà l’ultima serata del festival, iniziato il 28 febbraio. I live seguiranno la tradizionale scaletta: anche questo venerdì un artista principale si concentrerà nell’omaggio a un “mostro sacro” per un’esibizione totale di una quarantina di minuti e, prima di lui, altri musicisti si cimenteranno in un’esibizione più breve, suonando una manciata di canzoni di altri artisti. In questa serata di chiusura le “aperture mostruose” vedranno esibirsi la giovanissima livornese Flamen, con il suo personalissimo omaggio a Mina, e il produttore musicale fiorentino Lorenzo Pellegrini, frontman della premiatissima band Handlogic, che omaggia il contemporaneo Niccolò Fabi. L’omaggio principale sarà alla scuola genovese, grazie agli headliner Sinedades, il duo italo-argentino composto da Erika Boschi e Augustin Cornejo. Il progetto, nato nel 2016, si ispira alla musica popolare brasiliana degli anni ’70: con oltre 700 concerti alle spalle e molti riconoscimenti in Italia e nel mondo, il duo ha pubblicato il disco omonimo lo scorso anno. Prima di loro, Mangiadischi celebrerà il mostro sacro livornese d’eccellenza, Piero Ciampi. Per l’occasione sarà sul palco Riccardo Gioli, uno dei fondatori del premio cittadino dedicato all’amatissimo cantautore di Livorno. Per l’omaggio a Piero Ciampi si esibiranno la cantante jazz Michela Lombardi e il cantautore livornese – e direttore artistico dello stesso Festival – Giorgio Mannucci, che saranno accompagnati rispettivamente dal musicista Mattia Donati e dalla cantautrice Valeria Caliandro, che lo scorso anno fu ospite a Mostri Sacri con un intenso omaggio a Paolo Conte. Il festival, che è nato da un’idea del musicista e cantautore Giorgio Mannucci, è organizzato da Mangiadischi in collaborazione con The Cage, Associazione Culturale Kinoglaz, Fondazione Trossi Uberti, Associazione Culturale Premio Ciampi Aps, Libreria Mondadori Bookstore, l’EcoMagazine. Mostri Sacri è patrocinato dal Comune di Livorno ed è supportato da Premium Attitude Project, Cantina L’origine, Panificio Valerio’s Bakery. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:20, biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. Come sempre, per restare in compagnia e ballare fino a tarda notte, dopo il concerto ci sarà il dj-set a cura di Robetta Party, con Andrea Carpina in consolle. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 19 APRILE – Tornano gli appuntamenti della rassegna My Generation e, per la prima volta, al The Cage arriva Yaraki, giovane artista classe 1999 a cavallo fra rap, trap e rhythm and blues. Cresciuta nella periferia nord di Milano, Yaraki offre all’ascoltatore una musica che affonda le radici proprio nel quartiere, si contamina dei suoi suoni e dei suoi colori e sostiene testi diretti e concreti, che non disprezzano qualche incursione in spazi onirici e di fantasia. La sua voce, autentica e senza filtri, accompagna chi l’ascolta lungo le strade della grande periferia milanese, raccontando scorci di vita vissuta e sogni. La passione per la musica di questa giovane artista italo-brasiliana, che all’anagrafe fa Yara Smedile, sboccia già durante l’infanzia; è però durante l’adolescenza che si consolida, anche grazie agli incontri con altri giovanissimi artisti. Dirimente sarà quello con il cantante e produttore Irbis. Dopo un periodo di sperimentazione, arriva per Yaraki la definizione di un proprio suono, personale e deciso, che trova concretezza nel primo ep, Piazza Samba, uscito lo scorso settembre per Gioco; ADA/Warner Music Italy. Con questo primo lavoro dal sound un po’ brasiliano, un po’ afro pop e un po’ rap, Yaraki ci invita a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, a ballare e cantare e a trasformare le difficoltà in energia positiva, esorcizzando i pensieri negativi e le situazioni complesse. Un concerto da non perdere, organizzato dal The Cage insieme alla fiorentina Musicus Concentus, per permettere ad una giovane e talentuosa artista emergente di crescere ancora e farsi conoscere. Del resto, negli ultimi mesi Yaraki ha conquistato il pubblico al MI AMI Festival e altri importanti palchi milanesi come il Dr. Martes Day e la Pixie Parade di Santeria, dove si è distinta per la sua energia travolgente e la sua spontaneità. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms al costo di 10 euro, più i diritti di prevendita. A seguire, come ogni sabato, dj-set a cura di My Generation. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

