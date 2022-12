The Cage, ultimo weekend dell’anno con Haus of Sitrì e sCool Party

Venerdì 30 dicembre saranno le Regine di Haus of Sitrì insieme a Luca Dieci ad accompagnare il pubblico fino a tarda notte; per la notte di Capodanno “alcool free” la serata è a cura di sCool Party, con il concerto di Frejico e poi djset fino a tarda notte

Venerdì 30 dicembre Ultimo, grande e imperdibile appuntamento del 2022 con Haus of Sitrì, la festa livornese a tematica LGBTQIA+ che da un anno invade la pista da ballo del teatrino di Villa Corridi con la sua carica di follia, trasgressione e divertimento. Nata dalla collaborazione di The Cage, Haus of Sitrì e Arcigay Livorno, la serata più queer del panorama livornese è diventata ormai un appuntamento tradizionale per chi ama divertirsi e ballare all’interno di un ambiente inclusivo che favorisce la libera espressione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, oltre a promuovere l’integrazione della comunità LGBTQIA+ nel tessuto cittadino. Dopo la celebrazione del suo primo anniversario lo scorso 16 dicembre, Haus of Sitrì torna quindi al The Cage con un’edizione straordinaria dedicata all’oroscopo, Astrositrì. Che cosa avremo in sorte il prossimo anno? Le Regine al completo coi loro tacchi vertiginosi e gli abiti più sgargianti vi aspetteranno insieme a Luca Dieci per trascorrere una notte speciale e scoprire insieme che cosa riserverà il 2023. Oltre a Stella Botox, Robyn Folie, Christine La Croix e Lalique Chouette sarà presente la drag pisana Magika Kontessa, in veste di ospite speciale. Ingresso dalle ore 23, inizio dello show alle ore 23.30. A seguire, fino a tarda notte, Disco Inclusive in compagnia di Sharon Ops e Matteino Dj. Biglietto intero 10 euro, 8 euro per i tesserati Arcigay.

Sabato 31 dicembre – L’impegno del The Cage nei confronti dei più giovani si conferma anche nell’ultimo giorno dell’anno: per permettere agli adolescenti di festeggiare e ballare in compagnia in un contesto divertente ma sicuro, il 31 dicembre torna a grande richiesta sCool Party, la festa dedicata a tutti i ragazzi livornesi, senza nessun limite di età. I biglietti sono in prevendita esclusiva dai pr di sCool Party ma sono in esaurimento, per questo dal teatrino consigliano di affrettarsi per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili. Organizzata insieme al canale Instagram di Spotted Livorno, la festa di Capodanno permetterà ai ragazzi di giocare e flirtare attraverso la chat @spotted.livorno, alla quale i presenti potranno inviare messaggi personali che saranno poi proiettati in veste anonima sul ledwall del locale. Apertura porte alle 22. Alle 22.30 comincerà il concerto live di Frejico, il giovanissimo cantautore di Livorno che ha poco più di vent’anni e ha già pubblicato il suo EP d’esordio, Placebo, prodotto da Andrea Fede. All’anagrafe Tommaso Selmi, Frejico scrive canzoni pop malinconiche, dolci e orecchiabili al punto giusto e su Spotify è già riuscito a ottenere complessivamente oltre 100mila riproduzioni. Sul palco del The Cage sarà accompagnato dalla sua band e suonerà due suoi brani originali, il singolo pubblicato quest’anno Quando saremo grandi e Payperview, oltre alle cover di Si, ah di Fra Quintale, Noccioline di Carl Brave x Franco 126 e Per dimenticare degli Zero Assoluto. Dopo il live si apriranno i dj-set in due sale separate: nella sala uno sarà Matteino Dj a far ballare il pubblico fino a notte inoltrata; nella sala due la consolle sarà in mano a Dj Carpina. La serata sarà “no alcol”: il bar del The Cage non servirà infatti bevande alcoliche a nessuno dei presenti e sarà garantita la massima sicurezza. Costo del biglietto 20 euro, drink analcolico incluso. Chiusura porte alle 3.00.

