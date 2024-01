The Cage. Venerdì torna Haus of Sitrì, sabato arrivano i Cassandra

Il palco del The Cage torna ad accogliere lo spettacolo di Haus of Sitrì, la festa a tema lgbtqia+ che da ormai oltre due anni infiamma la notte livornese e che è organizzata dallo stesso The Cage in collaborazione con Arcigay Livorno e Haus of Sitrì. Primo appuntamento del 2024 e secondo appuntamento della nuova stagione, la festa ha l’obiettivo di offrire al pubblico uno spazio totalmente #ininfluencer, una dimensione che vada oltre l’inclusività e che permetta a tutti di stare bene e socializzare al motto di «Chiunque tu sia, vieni e divertiti!».

Le protagoniste sono loro, le regine della notte livornese che affiancano da sempre Luca Dieci: Christine Lacroix, Lalique Chouette, Stella Botox, Robyn Folie e La Marchesa. Il sipario si aprirà alle 23:30 sullo spettacolo drag tra suoni e atmosfere minimal anni ‘80 e ‘90, poi la musica proseguirà fino a tarda notte con il dj-set dal palco a cura di Sharon Ops, Funny Valentine, Shimixes e The Misstress. Biglietti acquistabili direttamente in cassa a 10 euro (intero) oppure 8 euro (tesserat* Arcigay).

SABATO 20 GENNAIO – Arrivano al The Cage la sfrontatezza e l’allegria dei Cassandra, una giovane band fiorentina che si definisce “croccante” e che è in grado di lasciare sul pubblico un segno indelebile con un pop sporco, a tratti punk, che anima i live e trascina i fan in balli sfrenati e canti a squarciagola fino all’irrinunciabile pogo. L’album d’esordio si chiama Campo di Marte ed è stato pubblicato nel 2022 da Mescal; poi, sempre Mescal ha pubblicato il secondo album, Un glorioso disastro, che è uscito il 1° dicembre 2023 ed è stato distribuito da Ada Music Italy.

I tre ragazzi sono fiorentini doc e hanno idee spettinate da una vita in tempesta: la formazione vede Matteo Ravazzi alla voce, Francesco Ravazzi alle chitarre e Giovanni Sarti alla batteria: quando suonano dal vivo sono affiancati dal bassista Enrico Mega. Suonano da sempre e hanno affrontato anche palchi importanti come quelli del Pistoia Blues, del Mengo Music Fest o del Metarock, oltre che di importanti live club come La Limonaia di Firenze o La Santeria di Milano. Non si fanno mancare neanche un passaggio, nel 2021, a X-Factor con il singolo Kate-Moss. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms. A seguire, come ogni sabato, dj-set a cura di My Generation; biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

