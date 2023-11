The Cage. Venerdì Venerus, sabato tornano le serate targate Rockit

Dopo il tour nei club europei arriva a Livorno Venerus, che sarà al teatrino venerdì 10 novembre con il suo ‘18-’23 Club Tour; a seguire, sabato 11 novembre, Mondo Bobo + Dei Perfetti Sconosciuti in collaborazione con Rockit

Dopo le date esclusive del 2022 nei club di Germania, Inghilterra e Spagna (tutte andate sold-out), il cantautore Venerus annuncia il suo primo club tour e arriva a Livorno con uno show unico e inedito. Si chiama ‘18-’23 Club Tour ed è un viaggio nel tempo attraverso tutta la carriera e la musica dell’artista milanese. Lui è Andrea Venerus, classe 1992, è originario di San Siro e prima dell’esordio di fuoco che nel 2018 lo ha fatto acclamare da pubblico e critica e gli ha regalato diversi sold out nel primo tour di date, ha vissuto cinque anni a Londra, dove ha avuto la possibilità di approfondire le proprie conoscenze musicali ed è venuto in contatto con le scene di Brixton e Notting Hill. È stata poi la collaborazione con Gemitaiz e Franco126, con cui ha scritto il brano Senza di me, che lo ha consacrato sull’altare dei nuovi talenti nostrani e gli è valso il doppio disco di platino. Dopo una parentesi romana e la pubblicazione dei suoi primi due album, Magica Musica del 2021 e Il Segreto del 2023, oggi Venerus vive a Milano: la scorsa estate ha portato in giro per l’Italia il Tour Segreto 2023 e tra novembre e dicembre sta facendo tappa nei live club più importanti del nostro paese. Non solo cantautore, ma anche polistrumentista, Venerus è un’anima libera dalle etichette e la sua è una musica fuori dagli schemi, imperfetta, e proprio per questo magica e originale. Ad accompagnarlo sul palco la sua fidata band, composta dal produttore Filippo Cimatti e dai musicisti Danny Bronzini alla chitarra, Andrea Colicchia al basso, Elia Pastori alla batteria e Danilo Mazzone all’organo e tastiere. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. A seguire dj-set con Mainstream Party: per una notte il The Cage tornerà indietro nel tempo, agli anni d’oro dell’indie con le canzoni di Calcutta, Gazzelle, Frah Quintale, Coez, Canova, e tanti altri, per farvi urlare e ballare fino a tarda notte “come quando Franco 126 e Carl Brave saltavano sul palco insieme”. Biglietti acquistabili su TicketSms: ingresso al concerto di Venerus + Mainstream Party € 25, prevendita compresa; ingresso a Mainstream Party € 10, prima consumazione compresa, dalle 23.59 in poi.

SABATO 11 NOVEMBRE – Tornano le serate targate The Cage e Rockit, al fine di promuovere le novità musicali e supportare la crescita delle nuove band e dei giovani artisti. Rockit è la community di musica italiana più longeva e più importante del panorama nazionale e attraverso Rockit Pro permette agli artisti emergenti di suonare dal vivo e crescere professionalmente. Ancora una volta, in collaborazione con altre realtà culturali e associative nazionali, il teatrino di Villa Corridi si spende per supportare le band e gli artisti del territorio. Per questa prima Rockit Pro Night è il turno di due band toscane, Mondo Bobo e Dei Perfetti Sconosciuti.

I Mondo Bobo nascono nel 2020: mentre tutto il mondo si è fermato, loro si sono letteralmente riappropriati dei propri strumenti musicali e dei propri sogni, convogliando tutto il turbinio di emozioni in corde, parole e suoni. È nata così la band il cui nome rappresenta l’autocontrollo delle emozioni e la coscienza di sé, il non cedere e il non conformarsi alla forma esteriore e alle pulsioni che minano il tessuto che definisce chi siamo. Ed è nato così Con gentilezza, il primo album del gruppo, pubblicato nel marzo scorso da (R)esisto: 11 tracce di rock e grunge nel solco della tradizione indipendente livornese. Ad oggi la band è composta da tre musicisti livornesi, Paolo Benedetti (voce e chitarra), Eliano Brilli (basso e mix), Federico Dalli (batteria).

Quanto a Dei Perfetti Sconosciuti, invece, parliamo di Paolo Ronda (voce, chitarre, editing), Nicola Grisafi (basso, sintetizzatore, cori), Giacomo Dell’Immagine (chitarre, tastiere) e Ravi Di Tuccio (batteria, percussioni). Nata nel 2012, la band pisana sperimenta scrivendo testi originali in italiano e fondendo rock classico ed elettronica-pop. Il progetto nasce dalle idee musicali di Paolo Ronda, che ha alle spalle l’esperienza milanese di Psedo Amorfeus, band di rilievo nel panorama meneghino sul finire degli anni ‘90. Da un anno a questa parte il loro sound si è evoluto in una direzione meno rock, ancor più sperimentale, in cui l’elettronica domina alcuni dei brani dell’ultimo disco, Fuori (2022). Nel settembre dello scorso anno hanno partecipato alla fase finale di Sanremo Rock, esibendosi sul prestigioso palco del teatro Ariston. Apertura porte ore 21:00, biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set con sonorità indie rock e british a cura di My Generation. Biglietti a 10 euro, prima consumazione inclusa.

IL SERVIZIO TAXI – L’accordo tra The Cage e Consorzio Taxi Livorno è stato rinnovato: nelle serate del venerdì e del sabato i “pulmini-taxi” (capienza massima 8 persone) saranno a disposizione per accompagnare i ragazzi dal centro città al The Cage, e viceversa, con un trasporto a prezzo concordato. Da 1 a 4 persone costo totale € 18/20, da 5 a 8 persone costo totale € 24/26 (il prezzo varia se i fruitori del servizio si recano direttamente al parcheggio taxi di Largo Duomo). Per prenotare chiamare al numero 0586/883377.

