The Cage: via alla 25ª stagione del live club labronico, ecco il programma

Il concerto di The Sinners per l’inaugurazione, poi tanti appuntamenti da non perdere: da Leo Middea a Norman Baker Trio, Ozone Dehumanizer, Tito & Tarantula e molti altri

Again, ancora. Un’altra estate è alle spalle, l’autunno è arrivato ma non c’è motivo di fermarsi, smettere di incontrarsi e vivere la notte perché questo mondo che ci vuole più fragili e insicuri conosce ancora delle certezze. Una di queste si chiama The Cage, un luogo che è molto più di un luogo. Una leva di conoscenza, accoglienza, cultura giovanile, incontro e aggregazione, divertimento. La musica ha mille sfaccettature perché incontra i desideri, ma anche gli stati d’animo, le istanze sociali e lo sguardo sulla realtà. Per capire l’aria che tira, farsi un’idea di come pensano e agiscono le nuove generazioni andare a un concerto e attivare i sensi è un gesto sano oltre che piacevole. E allora sì, The Cage is open AGAIN: sempre a Livorno in via del Vecchio Lazzeretto, dove sabato 3 ottobre scatterà la stagione 2026/27, la numero 25 da quando è iniziata l’avventura di un live club che nel tempo è diventato uno dei principali riferimenti a livello nazionale, e non solo, per la scena musicale giovanile, rock, alternativa, indie e cantautorale. Siete pronti?

Programma già fitto da qui a dicembre tra grandi nomi, vecchie conoscenze e nuove scoperte, prezzi popolari, uno staff carico per accogliere il popolo della notte in uno spazio che, come sempre si distingue per la qualità dell’impianto audio e luci, così come per la versatilità degli ambienti che, tra interno ed esterno, permettono di vivere più momenti in una stessa serata. L’associazione culturale The Cage, presieduta da Mimmo Rosa e sotto la direzione artistica di Toto Barbato, è pronta per offrire un’altra ricca stagione: «Siamo felici di riaprire le porte del The Cage – afferma Toto Barbato – dopo aver lavorato per dare al pubblico uno spazio sempre migliore e capace di accoglierlo alla nostra maniera, ovvero garantendo accessibilità e condizioni uguali per tutti, niente spazi riservati o accessi prioritari, Siamo consapevoli della funzione anche sociale, oltre che culturale, che il The Cage svolge nei confronti della città e del quartiere che ci ospita, per questo continueremo a portare avanti il nostro impegno per garantire a tutti uno spazio libero e sicuro in cui potersi ritrovare, divertirsi e ascoltare buona musica ».

Impegno riconosciuto dalle istituzioni locali, a partire dal Comune di Livorno, il cui sindaco Luca Salvetti saluta così la nuova stagione del The Cage: «Con l’autunno torna la consueta e ormai insostituibile riapertura del The Cage, punto di ritrovo e luogo di incontro dei giovani livornesi e non solo. Chi ama la musica, di artisti noti e di artisti emergenti, sa che al “Cage” può trovare quello che fa al caso suo. L’Amministrazione Comunale sostiene con piacere l’attività del The Cage, che è diventato un punto di riferimento per la città e un luogo dove gli artisti vengono volentieri ad esibirsi, tra l’altro trampolino di lancio di cantanti divenuti celebri e popolari».

Queste invece le parole dell’Assessora alla Cultura Angela Rafanelli: «Livorno ha una storia musicale importante e una scena instancabilmente vivace e curiosa. Da anni il The Cage è uno dei luoghi più riconoscibili della musica dal vivo, in città e a livello nazionale: sul suo palco si incontrano artisti, generi e pubblici diversi, dando vita a nuove occasioni di confronto e partecipazione. La nuova stagione ne rafforza il ruolo e conferma il contributo del club alla crescita culturale di Livorno e del panorama musicale italiano».

IL PROGRAMMA. Da ottobre a dicembre ci sono oltre venti appuntamenti al momento fissati in calendario. Si parte sabato 3 ottobre con il concerto di The Sinners, giovanissima band heavy metal livornese formata da Niccolò Giaconi (voce e tastiere), Claudio De Paolis (basso), Andrea Bolognini (chitarra) e Fabio Cappanera (batteria, nipote di seconda generazione di Fabio e Roberto Cappanera della storica band livornese Strana Officina). Apertura porte alle 22, inizio concerto alle 22.30 (ingresso 10 euro), poi a seguire il primo appuntamento con My Generation, il tradizionale appuntamento per ballare fino a notte fonda con i resident dj Gaew, Trouble Kidd, Matteino, Gina e Duam. La formula per il post concerti è sempre la stessa: il sabato dedicato ai più giovani, mentre il venerdì si alterneranno vari progetti, da Robetta Party, in collaborazione con LivornoGramm, alla nuova serata elettronica Intothegroove e ai nuovi format come Back to 2016 e Indiediscoteca.

Scorrendo il programma, dopo la serata inaugurale sarà la volta di Gabriel Tonelli e Mr Bison nel weekend 9-10 ottobre, quindi venerdì 16 ottobre una delle date di spicco: arriverà infatti Leo Middea, cantautore e strumentista brasiliano originario di Rio de Janeiro, in tour mondiale a seguito dell’uscita del suo sesto album in studio; a Livorno sarà l’unica tappa in Toscana. Altri appuntamenti da non perdere sono quelli con Norman Baker Trio (venerdì 30 ottobre) direttamente dalla Blues Hall of Fame; Ozone Dehumanizer (7 novembre, altra tappa unica in Toscana), rapper e produttore italiano attivo dal 2014 che è un’autentica istituzione dell’underground italiano; Tito & Tarantula (13 novembre), celebre formazione americana che, a 10 anni dall’ultimo tour nei club, torna in Italia per il “Best of Tour 2026” e il nuovo album di inediti. Stiamo parlando del gruppo che compare, interpretando sé stesso, nel film cult datato 1996 “Dal tramonto all’alba”, per il quale ha contribuito anche alla colonna sonora. E poi ancora, altre date da segnare sul calendario sono quelle dei concerti di Sick Tamburo (28 novembre), Savana Funk (27 novembre), Dagood (28 novembre), Teenage Dream (4 dicembre), Nanowar of Steel (5 dicembre) e Artur Menezes (19 dicembre).

Si rinnova la collaborazione tra The Cage e l’associazione culturale fiorentina Musicus Concentus, con il format My Generation che porterà il sabato sera il meglio della nuova scena urban/elettro/pop/rock livornese e italiana, proseguendo la politica di promozione e sostegno della musica dal vivo, specialmente per quanto riguarda gli artisti in rampa di lancio.

Capitolo prezzi: anche quest’anno si potrà accedere all’intrattenimento notturno del venerdì e del sabato con soli 10 euro (ingresso + prima consumazione). Prezzi popolari anche per i concerti del sabato sera, mentre per quelli del venerdì i biglietti varieranno in base alla tipologia di evento.

Ultima ma non ultima, la sicurezza. Si conferma per il quinto anno consecutivo la formula del servizio taxi, in accordo con il Consorzio Taxi Livorno, per offrire un servizio di trasporto a prezzo concordato. Nelle serate del venerdì e sabato i pulmini taxi saranno a disposizione con queste tariffe: 18 euro fino a 4 persone e 24 euro fino a 8 persone partendo dalla stazione di Piazza Grande. Per chi volesse prendere il taxi da una qualsiasi altra zona della città il supplemento è di 2 euro. IL NUMERO DA CHIAMARE è 0586/883377.

INFO: 3914698808

[email protected] – www.thecagetheatre.it

IL PROGRAMMA

Sabato 3 Ottobre – THE CAGE IS OPEN – THE SINNERS

Venerdì 9 Ottobre – GABRIEL TONELLI

Sabato 10 Ottobre – MR BISON

Venerdì 16 Ottobre – LEO MIDDEA (BR/E)

Sabato 17 Ottobre – LIVORNO BY NIGHT CON APES ON TAPES + L-JEI & BAGO + VILLASOUND + SKURBO & GOOYA + IAM TRYIN & ILSIMO

Venerdì 23 Ottobre – CAPSULE CORP CARTOON BAND

Sabato 24 Ottobre – PERLA-CHAISE

Venerdì 30 Ottobre – NORMAN BEAKER TRIO (UK)

Sabato 31 Ottobre – GLIOZZFEST

Venerdì 6 Novembre – ICO E I CASI UMANI

Sabato 7 Novembre – OZONE DEHUMANIZER + CLICK HEAD + DOYE TEX

Venerdì 13 Novembre – TITO & TARANTULA (USA)

Sabato 14 Novembre – ELIA LUNARDI

Venerdì 20 Novembre – SICK TAMBURO

Sabato 21 Novembre – STAGEJUMP NIGHT

Venerdì 27 Novembre – SAVANA FUNK

Sabato 28 Novembre – DAGOOD

Venerdì 4 Dicembre – TEENAGE DREAM

Sabato 5 Dicembre – NANOWAR OF STEEL

Venerdì 11 Dicembre – REVOLVER CELEBRATION

Sabato 12 Dicembre – MRS. LEMON

Venerdì 18 Dicembre – TOSSIC

Sabato 19 Dicembre – ARTUR MENEZES (BR/USA)

Condividi:

Riproduzione riservata ©