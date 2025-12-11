The Cage. Weekend con Bardomagno, Bomba Molotov e Bimbi Sperduti+Inoki

Venerdì 12 dicembre arriva il folk feudale dei Bardomagno, sabato 13 dicembre è il turno di Bomba Molotov e domenica 14 dicembre si parte alle 17:00 con Bimbi Sperduti e lo show-case di Inoki

Il The Cage di Livorno è più che lieto di ospitare “lo gruppo canterino di Feudalesimo e Libertà” per una serata – è proprio il caso di dire – epica, “tra lo gravoso metallo de l’età medioevale, l’arguta giocondia de l’ironìa e la veneranda Storia de’ secoli passati”. I Bardomagno arrivano per la prima volta a Livorno portando sul palco una delle realtà più originali e sorprendenti della scena italiana, capace di trasformare la cultura in spettacolo collettivo e di portare il pubblico in un Medioevo immaginifico, ironico e contagioso. Nati dall’incontro tra Valerio Storch (Nanowar of Steel) e la community satirica Feudalesimo e Libertà, i Bardomagno hanno fondato un genere tutto loro, il folk feudale o BardFolk. Con il terzo album Valvassori del BardFolk, la band ha ampliato ancora di più il suo iconico universo, dando voce a personaggi storici, leggende popolari e improbabili eroi minori. I brani attraversano imprese epiche e situazioni esilaranti. Si va dalle imprese di valvassori e mezzadri, alle disavventure di Marco Polo fino alla satira su Luca Giurato, passando per eroine e cavalieri che affrontano la vita medievale con spirito goliardico e irresistibile teatralità. Il risultato è un universo musicale unico, dove chitarre e cornamuse convivono con un linguaggio ironico e brillante. E poi, i live dei BardoMagno offrono al pubblico molto più di un concerto. Il loro è un rito festoso, un viaggio musicale che mescola strumenti acustici e rock, ironia e tradizione, un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi. Ma, soprattutto, un invito dichiarato e sincero a riscoprire il Medioevo più festoso che c’è: quello che canta, brinda e non smette mai di divertirsi. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne e TicketSms al costo di 23 euro. A seguire, per restare insieme e ballare fino a tarda notte, dj-set targato Mainstream; i biglietti sono acquistabili direttamente in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 13 DICEMBRE – Un nuovo sabato sera targato My Generation e organizzato grazie alla collaborazione tra The Cage e Musicus Concentus accende i riflettori sugli emergenti Bomba Molotov, una band che ha saputo trasformare una lunga amicizia in un progetto maturo e carico di identità e che si sta ritagliando uno spazio originale nella nuova scena rock italiana. Nati da un legame costruito negli anni della scuola, i Bomba Molotov hanno attraversato percorsi professionali e geografici completamente diversi, fino a ritrovarsi tra gli strumenti di una sala prove che ha riattivato l’energia rimasta in silenzio troppo a lungo. Loro sono Andrea Baldini (voce e chitarra), Giorgio Ragaglini (chitarra), Paolo Bramanti (basso) e Gerardo “JB” Bordini (batteria) e, nonostante abbiano identità molto diverse, sul piano sonoro sono capaci di fondersi in un credibile linguaggio comune: ruvido, elegante, diretto, contaminato da anni di ascolti e da una maturità espressiva che non rinuncia mai all’urgenza originaria. Il progetto è cresciuto rapidamente, alimentato da un grande lavoro collettivo e dalla collaborazione con figure chiave della musica italiana. Sessione dopo sessione, i brani hanno preso forma come un mosaico di storie, tensioni interiori, groove stratificati e chitarre che si muovono tra richiami seventies, pulsazioni garage e accenti più abrasivi. Il risultato è un’identità sonora ormai pienamente definita, che ha portato i Bomba Molotov alla realizzazione del loro primo album omonimo, uscito per Woodworm nel 2024 e distribuito da Universal. Un debutto atteso, costruito senza scorciatoie e con la consapevolezza di chi ha scelto di tornare a suonare non per nostalgia, ma per necessità artistica. Un appuntamento imperdibile per chi cerca un rock autentico, suonato da chi ha ancora voglia di bruciare. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms a partire da 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire il tradizionale My Generation – Cage Night Party del sabato sera, con i biglietti che si possono acquistare direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

DOMENICA 14 DICEMBRE – Prosegue l’impegno del The Cage nella promozione della cultura, dell’inclusione e della partecipazione sociale, a sostegno di tutte quelle iniziative che valorizzano la comunità e ampliano le opportunità di crescita collettiva. Arriva così Bimbi sperduti, una giornata per valorizzare la creatività urbana e le nuove forme di socialità promosso dalla Consulta Giovanile, che si terrà al teatrino di Villa Corridi e che vedrà anche i saluti dell’assessore alle politiche giovanili del Comune di Livorno Michele Magnani. L’iniziativa nasce come punto di incontro e condivisione per il pubblico under 35 (non ci sono limiti di età e l’ingresso è libero) e propone un programma ricco, dinamico e multidisciplinare. L’obiettivo è quello di avvicinare ragazze e ragazzi a nuove esperienze partecipative e creative, promuovendo il talento giovanile in tutte le sue forme e sostenendo percorsi di inclusione e cittadinanza attiva.

A partire dalle 17, negli spazi del The Cage saranno allestiti stand espositivi e banchetti di artigianato a cura di giovani creativi locali, saranno presenti le associazioni sociali e culturali impegnate in progetti rivolti alle nuove generazioni e saranno organizzate battle di street dance. Non mancherà poi un grande show case finale con nientepopodimeno che il rapper Inoki, che tornerà per la seconda volta torna sul palco del live club livornese (appuntamento ore 21:00, ingresso libero).

