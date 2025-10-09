The Cage, weekend con la Rino Gaetano Band e Dj Gruff

Venerdì 10 ottobre, a meno di un anno di distanza dall’ultima volta al The Cage, torna al teatrino di Villa Corridi la Rino Gaetano Band e sabato 11 ottobre arriva Dj Gruff.

Venerdì 10 ottobre – Ci sono artisti che passano e artisti che restano. Rino Gaetano appartiene alla seconda categoria: visionario, ironico, poetico, scomodo e teneramente popolare. A 50 anni dalla pubblicazione di Ma il cielo è sempre più blu torna sul palco del The Cage la Rino Gaetano Band, il gruppo ufficiale fondato nel 1999 dalla sorella Anna e guidato da Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, voce e chitarra di un progetto che da più di vent’anni porta in giro l’anima libera e ribelle di Rino. Accanto a lui una squadra di musicisti affiatatissimi: Ivan Almadori (seconda voce e chitarra), Michele Amadori (pianoforte e tastiere), Fabio Fraschini (basso), Alberto Lombardi (chitarra elettrica) e Marco Rovinelli (batteria). Insieme riescono a formare una vera e propria famiglia musicale che trasforma ogni concerto in un rito collettivo dove il pubblico non ascolta soltanto: canta, balla, si emoziona. E anche venerdì il pubblico si potrà scatenare ed emozionare sulle hit intramontabili come Gianna e Ma il cielo è sempre più blu, ma anche attraverso le perle meno note del repertorio fino ad alcune canzoni pubblicate postume. Il live di Ma il cielo è sempre più blu tour 2025 sarà un viaggio dentro un mondo che continua a parlare al presente, fatto di ironia tagliente e dolce malinconia, disillusione e speranza. Rino del resto raccontava un’Italia ingiusta ma bellissima, con la voce pura di chi non ha mai smesso un istante di crederci. Al The Cage la band presenterà uno spettacolo che è insieme celebrazione e racconto, dove la nostalgia lascia spazio alla partecipazione: perché le canzoni di Rino, a distanza di decenni, continuano a essere un atto d’amore e di resistenza, la colonna sonora di chi crede che la musica possa ancora cambiare il modo in cui vediamo il mondo. Apertura porte ore 21:30, inizio concerto ore 22:30. Biglietti su TicketSms a partire da 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire fino a tarda notte Robetta Party, biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro con prima consumazione inclusa.

Sabato 11 ottobre – Questo sabato il teatrino offrirà al pubblico una serata da manuale. Sul palco salirà DJ Gruff, uno di quei nomi che non avrebbero bisogno di presentazioni: pioniere, maestro, outsider per vocazione. Turntablist, dj, beatmaker, rapper e produttore, Gruff è la dimostrazione vivente che l’hip-hop non è mai stato solo musica.

Il volto dietro ai piatti è quello di Sandro Orrù, classe 1968: comincia col rap nei primi anni ’80, quando in Italia la stessa parola rap ha ancora il sapore di un esperimento importato dagli Usa, e lo trasforma in un movimento autentico, radicato, pieno di accenti e dialetti. La sua firma è ovunque, dai Casino Royale ai Radical Stuff, dagli Isola Posse All Stars agli Alien Army, fino a Sangue Misto, il collettivo che con SxM (1994) ha ridefinito i confini del genere. Quel disco è ancora oggi una pietra angolare: sporco, spirituale, radicale. Il suo percorso è stato un continuo attraversamento di mondi, tra underground e sperimentazione, collaborando con musicisti, breakers, mc e street artists di tutto il globo. Negli anni 2014 Gruff incontra Gianluca Petrella, trombonista e produttore tra i più premiati della scena contemporanea: nasce un sodalizio imprevedibile e magnetico dove jazz e scratch si fondono, aprendo un nuovo orizzonte sonoro fatto di improvvisazione, elettronica e ritmo. Un incontro che segna una nuova fase creativa, fatta di libertà assoluta, fuori da ogni cliché e da ogni schema. Sul palco del The Cage, DJ Gruff porterà un manifesto sonoro con incursioni tra passato e presente fatto di energia pura, vissuta, reale. La stessa che ha fatto nascere l’hip-hop, e che continua a muovere chi crede ancora nel potere del suono come strumento di liberazione. Un’ora e mezza di musica e visione in cui il tempo si piega: dal funk old school al soul, dall’elettronica alle vibrazioni jazzate, in una miscela ipnotica che solo Gruff sa creare. Perché la sua arte è sempre stata ibridazione e linguaggio, un dialogo continuo tra tecnica e spirito. Un dialogo sporco, libero, ma necessario. Apertura porte ore 21:30, inizio live ore 22:30.

I biglietti sono acquistabili in prevendita su TicketSms direttamente in cassa al costo di 12 euro, più i diritti di prevendita. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

