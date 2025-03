The Cage, weekend con Offlaga Disco Pax, Ceneri e Nico Sambo

Venerdì 7 marzo ancora una data zero al The Cage: saranno sul palco gli Offlaga Disco Pax per il ventennale del disco Socialismo Tascabile; e sabato 8 marzo il terzo appuntamento con My Generation porta sul palco le atmosfere eteree di Ceneri e il progetto livornese di Nico Sambo

I biglietti sono andati subito sold out: basta questo per dare la misura di quanto la notizia del ritorno sul palco degli Offlaga Disco Pax sia stata dirompente per i fan della mitica band di Reggio Emilia. Dopo più di dieci anni dall’ultimo live, Daniele Carretti e Max Collini tornano finalmente a suonare in giro per lo stivale e lo fanno partendo proprio dal The Cage. Nati nel 2003 (la formazione storica vedeva anche la presenza di Enrico Fontanelli, scomparso prematuramente nel 2014), gli Offlaga Disco pax si definiscono un “collettivo neosensibilista” e sono celebri per l’elettronica analogica di basso e chitarre e per i testi, che anziché essere cantati, sono “declamati”. Un mix inconfondibile che ha appassionato da subito pubblico e critica, anche grazie alle caratteristiche narrazioni identitarie, non solo ideologiche ma anche territoriali. A testimonianza del grande successo, il tour promozionale del primo disco, Socialismo Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione), porta la band in giro per l’Italia con oltre 158 date in meno di due anni. In occasione dei vent’anni dalla pubblicazione di questo primo piccolo capolavoro, Max Collini e Daniele Carretti tornano a suonare live per celebrare il disco d’esordio (ormai un vero e proprio cult) con un tour ad hoc, curato da Antenna Music Factory, che partirà da Livorno. Li accompagnerà sul palco Mattia Ferrarini, polistrumentista di Reggio Emilia dalla sensibilità artistica molto affine a quella della band. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. A partire dalla fine del concerto e fino a tarda notte dj-set targato Mainstream con dj Johnas e Gaew; biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

Sabato 8 marzo – Il terzo appuntamento del 2025 con il sabato di My Generation, la rassegna musicale ideata da The Cage e Musicus Concentus per favorire la fruizione della musica dal vivo e promuovere giovani artisti emergenti, porta al teatrino di Villa Corridi la cantautrice friulana Ceneri. Nata nel 2000 in provincia di Pordenone, Ceneri cresce in un paesino di ottomila abitanti fra aria buona, pittura e fotografia. Oggi, più che ventenne, oltre a comporre e cantare le proprie canzoni studia grafica e design. Ed è proprio grazie a un corso di songwriting che, nel 2016, Ceneri si avvicina alla musica e trova uno spazio a lei congeniale in cui esprimersi, attraverso cui raccontarsi e, forse, anche capirsi. Il primo Ep, Nello spazio che resta, esce il 20 maggio del 2022 ed entra subito nelle principali playlist editoriali di riferimento (Indie Italia, New Music Friday, Equal Italia), con oltre 4 milioni di ascolti in streaming. A distanza di un anno esce il secondo Ep, Nelle teste degli altri, che definisce e completa il racconto iniziato con Nello spazio che resta, ma è nel 2024 che Ceneri pubblica il primo album vero e proprio, Forma Liquida, che ottiene un ottimo successo di ascolti. Il disco contiene dieci tracce dalle sonorità morbide, dieci brani in bilico tra atmosfere ampie e malinconiche, dal sound intenso e sognante, che raccontano piccole e incantevoli storie di vita e di provincia. Il live sarà un’occasione importante per conoscere una giovane artista promettente, che già dai primi lavori ha riscontrato un grande successo, e che grazie a The Cage e Musicus Concentus sarà possibile ascoltare dal vivo. Ad aprire il concerto di Ceneri ci sarà il progetto cantautore livornese Nico Sambo, che sarà sul palco con Antonio Bardi alla chitarra, Valerio Fantozzi al basso e Federico Melosi alla batteria. Reduce dall’uscita dello scorso ottobre dal suo nuovo album, Istanti in bilico, Nico Sambo porterà al The Cage tutto il nuovo repertorio, composto da brani con testi “impressionisti”, accompagnati da chitarre elettriche, arpeggiate, distorte e acide, da sintetizzatori analogici, bassi e motorik kraut di batteria. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire, come ogni sabato, dj set a cura di My Generation. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

