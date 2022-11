The Cage, weekend in salsa livornese e poi trasferta a Firenze per il ventennale

Torna al teatrino di Villa Corridi la grande festa folle, trasgressiva e divertente organizzata dal The Cage in collaborazione con Arcigay Livorno e con essa tornano sul palco le regine sgargianti e spettacolari di Haus of Sitrì: apertura porte alle 23, poi a partire dalle 23:30 prenderà il via il Drag Show con Cristine Lacroix, Lalique Chouette, La Marchesa, Nike Nik e Stella Botox, che vedrà la partecipazione di Luca Dieci, portavoce del Comitato Toscana Pride. La serata queer proseguirà poi con la Disco Inclusive, protagonisti in consolle Sharon Ops e Matteino Dj che faranno ballare il pubblico fino a tarda notte. Biglietto intero 10 euro, 8 euro per i tesserati Arcigay.

SABATO 12 NOVEMBRE – Da vent’anni a questa parte il The Cage porta sul palco non solo grandi artisti nazionali e internazionali, ma anche artisti e band locali con l’intento di valorizzare il prolifico tessuto underground cittadino e dare spazio alla creatività giovanile. È questo il caso di iosonotommi e Dange, giovanissimi cantautori, entrambi livornesi ed entrambi del 2002.

Il primo all’anagrafe è Tommaso Ferrara ed è presente sulle piattaforme digitali con il proprio progetto artistico da circa due anni: le sue canzoni sono un mix di brit-pop ed elettronica a tinte lo-fi e raccontano episodi di vita quotidiana, disegnando i contorni di piccoli ritratti. In lui resistono solidamente sonorità vintage che nulla tolgono alla contemporaneità del linguaggio espressivo che ha scelto di utilizzare, semplice e diretto, ma anzi lo arricchiscono e tramite questo si attualizzano.

Anche il primo pezzo di Lorenzo D’Angelo, in arte Dange, esce nel 2020: si chiama In Alto e inaugura un percorso artistico costellato di molte esperienze live sul territorio livornese. Espressione di quello che potremmo definire indie-pop labronico, Dange è aperto alla sperimentazione e alla scoperta di nuovi mondi e generi espressivi e ha all’attivo cinque singoli, tutti prodotti dal producer di riferimento della scena cittadina Delco. Biglietto d’ingresso a 10 euro.

A seguire il consueto appuntamento con la selezione musicale alternativa di My Generation, ingresso 10 euro con consumazione.

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE – Il ventennale del The Cage sbarca a Firenze e riunisce attorno al racconto del suo straordinario viaggio musicale il giornalista de La Repubblica Fulvio Paloscia, il manager Toto Barbato e il cantautore Bobo Rondelli. L’appuntamento è alle ore 18 alla Cattedrale dell’Immagine, prossima a diventare la casa della street art mondiale, in cui si celebrerà il compleanno del live club livornese con la presentazione del libro The Cage: 2002/2022 – 20 anni di live club. Promosso dall’Associazione The Cage e dal Comune di Livorno, il volume è edito da Sillabe, in collaborazione con Opera Laboratori, e racconta le due decadi di vita di una realtà oggi riconosciuta a livello nazionale e anche all’estero, quella che i fondatori Toto Barbato e Mimmo Rosa amano definire «un luogo di sana e rumorosa aggregazione giovanile». Attraverso gli scatti fotografici di Sebastiano Bongi Tomà e i testi curati dal giornalista Dario Serpan l’opera ripercorre tutta la vivacità e la fertilità artistica del The Cage, suddivisa in tre sezioni: Dal mondo, dedicata agli scatti di artisti e gruppi venuti dall’estero, Saranno famosi, incentrata sui nomi passati dal The Cage che hanno poi fatto successo nel giro di breve tempo; Sono passati di qua, con le foto di gruppi e artisti già affermati che hanno portato la loro storia, i loro progetti e il loro seguito dentro un live club di provincia. Martedì 15 novembre entrata libera fino ad esaurimento posti alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze, con prenotazione obbligatoria dall’8 novembre su www.operayourpreview.com.

INFO

[email protected] – Cageline 392 8857139 www.thecagetheatre.it via del Vecchio Lazzeretto 20, Livorno

IL PROGRAMMA

Venerdì 11 Novembre – HAUS OF SITRÌ

Sabato 12 Novembre – IOSONOTOMMI + DANGE + My Generation

Martedì 15 novembre, Cattedrale dell’Immagine, Firenze – BUON COMPLEANNO THE CAGE

Venerdì 18 Novembre – PUNKREAS + DèSi by Livornogramm

Sabato 19 Novembre – EUGENIA POST MERIDIEN + My Generation

Venerdì 25 Novembre – NADA + CI STA by DrinkDanceParty

Sabato 26 Novembre – 43.NOVE + My Generation

Venerdì 2 Dicembre – RINO GAETANO BAND + Deep Love

Sabato 3 Dicembre – NICO AREZZO + My Generation (MC)

Mercoledì 7 Dicembre – Letz Cage con SIBODE DJ

Venerdì 9 Dicembre – THREE MEN APART con BEN OTTEWELL (Gomez) + ANGELINI/D’ERASMO + DèSi by Livornogramm

Sabato 10 Dicembre – BARTOLINI + My Generation

Venerdì 16 Dicembre – HAUS OF SITRÌ

Sabato 17 Dicembre – KARAOKE INDIE + My Generation

