The Cage, weekend “Sanremese” con Haus of Sanremo e Fantacagegramm

La febbre dell’Ariston contagia anche il The Cage, che celebra la kermesse con due appuntamenti: venerdì 9 febbraio special edition di Haus of Sitrì e sabato10 febbraio è karaoke sanremese con Fantacagegramm; intanto il live club livornese si conferma il più apprezzato dagli artisti per le inaugurazioni dei tour e annuncia la data zero dei Marlene Kuntz

Se non bastassero le date zero dei tour di Vasco Brondi, Appino, Motta, Verdena – giusto per citare le più recenti – il The Cage annuncia quella dei Marlene Kuntz. La band piemontese inaugurerà infatti il prossimo tour proprio a Livorno, e proprio al teatrino di Villa Corridi. Il The Cage si conferma così il live club italiano preferito dagli artisti per il concerto-test, quello che fa da prova generale delle tournée. Una notizia che suona come un vero e proprio attestato di stima per le professionalità del live club livornese, di cui il direttore artistico Toto Barbato è ben consapevole: «Penso di non dire una cosa esagerata, nessun live club in Italia ha fatto più date zero del Cage e ricordarsele tutte sarebbe impossibile. Il nostro è un vero e proprio primato».

Cristiano Godano, Luca Lagash, Riccardo Tesio, Davide Arneodo e Sergio Carnevale partiranno quindi dal The Cage per festeggiare i 30 anni di Catartica, l’album culto che segnò un’intera generazione, rompendo con la lunga tradizione classica del rock italiano con uno schiaffo grunge e post-punk, e cambiando per sempre la storia della musica nazionale. L’appuntamento è per martedì 12 marzo 2024, biglietti acquistabili su Dice.

VENERDÌ 9 FEBBRAIO – Il festival di Sanremo ha ufficialmente aperto i battenti e il teatrino di Villa Corridi si si prepara a trasformarsi in una vera e propria succursale dell’Ariston: questo venerdì Haus of Sitrì diventerà Haus of Sanremo, per una serata che sarà un vero e proprio tributo al festival. La festa queer organizzata in collaborazione con Arcigay Livorno abbandonerà la veste minimal di questa stagione e indosserà una veste completamente pop, diventando il Festival della canzone Queer. Sul palco le protagoniste Christine Lacroix, Lalique Chouette, Robyn Folie e Stella Botox, affiancate da Luca Dieci, duetteranno tra loro: non mancheranno gli “ospiti”, da Riccardo Cocciante a Albano e Romina, incarnati dalle drag Christine Lacroix e Stella Botox. Anche il teatrino del The Cage, così come l’Ariston, avrà il suo collegamento con il palcoscenico sul mare della Costa Smeralda: inviata speciale sarà La Marchesa, che durante la notte si collegherà con la succursale livornese del festival. Un altro ospite speciale sarà Matthew Wonderbratz, dj molto conosciuto nel panorama dei club e locali queer italiani che, per l’occasione, porterà una playlist ad hoc. Nato a Ferrara, Matthew Wonderbratz fa il suo debutto artistico nel 2010, e comincia da subito a lavorare tra Padova e Bologna. Con un’originale impronta musicale «rude ma favolosah!» porta in consolle puro pop in base tech-house. Apertura porte ore 23:00, inizio show Sanremo tribute ore 23:30. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro (intero) e 8 euro (per tesseratɜ Arcigay), prima consumazione inclusa.

SABATO 10 FEBBRAIO – Dopo il Festival Queer delle regine di Haus of Sitrì, il Cage omaggerà la kermesse ligure con una seconda serata a tema, proprio nel sabato della finale. In collaborazione con Livornogramm, la pagina dei meme sulla città che da ormai quattro anni collabora con il live club di Villa Corridi, la serata karaoke di Fantacagegramm permetterà a tutti i ragazzi di divertirsi salendo sul palco e cantando le canzoni più famose della storia del Festival di Sanremo. E se dentro al teatrino chiunque lo vorrà potrà esibirsi al microfono, prenotando per tempo la propria canzone, all’esterno, sotto al Tendone Magico, sarà proiettata in diretta la serata finale del Festival. Sedie e tavolini saranno sistemati all’aperto per permettere a tutti di guardare e commentare con gli amici la serata, come in una diretta Twitter, ma dal vivo. L’idea è quella di rendere un tributo a un grande evento nazionalpopolare, che soprattutto negli ultimi tempi è tornato in voga arrivando a catturare ogni anno l’attenzione di un quarto degli italiani, ma anche quella di scherzare – e, perché no, riflettere – su questo carrozzone mediatico e culturale che è il Festival della Canzone Italiana. Perché alla fine, in fondo, la domanda è sempre la solita: ma Sanremo, fa bene o fa male alla musica italiana? Sicuramente fa divertire, ed è per divertirsi tutti insieme che al Cage ci si potrà trovare per cantare a squarciagola le hit che hanno fatto la storia del Festival, prima su tutte Brividi di Blanco e Mahmood. Apertura porte ore 22:00, biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa. A seguire, fino a tarda notte, dj-set a cura di My Generation con My Generation Cage Night Party; biglietti acquistabili in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

