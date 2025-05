“The Coach”, il programma tv cerca talenti nei locali del Nina Dance Group

Il 18 maggio 2025 i rinnovati locali del Nina Dance Group, scuola di danza del centro commerciale Parco Levante, saranno location di casting per il programma televisivo “The coach” dedicato ai talenti di ogni genere: canto, danza, recitazione, musical e performing art.

“Immensa gratitudine alla redazione per averci scelto come luogo di provinaggio – ha commentato Serena Sicilia, direttrice della scuola di danza – i nostri ragazzi ovviamente parteciperanno ma chiunque può iscriversi, anzi siamo contenti di accogliere ogni tipo di scuola e talento voglia privare quest’esperienza”.

Per info e prenotazioni: 3407194956

