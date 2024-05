The Greatest Showman al teatro Salesiani

Una serata speciale, quella di sabato 11 maggio, all’insegna della beneficenza con Fondazione Caritas Livorno

Visionario, altruista, amante degli umili, innovatore. Phineas Taylor Barnum ha inventato il circo, nella sua accezione più moderna. Ha dato voce ai talenti, ai derelitti, ai poveri e per questo vogliamo celebrarlo riportando in scena “The Greatest Showman”, il suo spettacolo che cambiò la concezione degli happening circensi e da cui sono stati tratti un celebre film ed un meraviglioso musical, entrambi con Hugh Jackman. Una serata speciale all’insegna della beneficenza con Fondazione Caritas Livorno.

