The Joyful Gospel Ensemble a Effetto Venezia

Giovedì 30 Luglio, alle 22, nella suggestiva cornice della Fortezza Nuova, nel cuore di “Effetto Venezia 2026”, arriva l’energia travolgente di The Joyful Gospel Ensemble, con lo spettacolo “Music is now!”

Giovedì 30 Luglio, alle 22, nella suggestiva cornice della Fortezza Nuova, nel cuore di “Effetto Venezia 2026”, arriva l’energia travolgente di The Joyful Gospel Ensemble, con lo spettacolo “Music is now!”.

Un concerto corale dedicato alla forza della musica come linguaggio universale, capace di unire generazioni e sensibilità diverse.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, promette di accendere la notte livornese con energia, ritmo e partecipazione.. Sul palco, diretti da Riccardo Pagni, oltre 60 coristi e cantanti solisti che proporranno brani ispirati ai grandi interpreti gospel come The Brooklyn Tabernacle Choir, The New Jersey Mass Choir e Hezekiah Walker, insieme a riletture corali di celebri successi internazionali firmati da artisti come Michael Jackson, The Beatles, Coldplay, Tina Turner, Bob Dylan, U2, Mary J Blige, Aretha Franklin, Ray Charles, Stevie Wonder, Ariana Grande, Adele, Beyoncè, Joe Cocker, John Lennon, Josh Groban ed altri.

Ballate intense e solenni si alterneranno a brani dal ritmo irresistibile, in un repertorio capace di parlare al cuore e far vibrare ogni spettatore. Ogni brano viene reinterpretato attraverso arrangiamenti vocali pensati per valorizzare la forza del coro, l’intensità dei solisti e il coinvolgimento emotivo del pubblico.

Il Joyful Gospel Ensemble è pronto a trasformare la Fortezza Nuova in un luogo di pura energia, con uno spettacolo che va oltre il semplice ascolto e diventa un’esperienza emozionante e condivisa.

“Music is now!” è un’esperienza imperdibile per tutti gli amanti della musica e della vitalità che solo il gospel e la grande musica pop e soul sanno trasmettere, perchè

vive nel ritmo che trascina, nelle armonie che avvolgono, nei contrasti tra energia e intensità e nella forza dei brani che il pubblico conosce e riconosce.

Music is now!

Evento gratuito. Ingresso libero

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