The Joyful Gospel Ensemble a Montenero

Appuntamento per domenica 7 maggio alle 17,15. Grazie all’organizzazione della Pro Loco di Montenero ed alla passione dei suoi dirigenti, questa volta lo scenario che ospiterà il coro diretto da Riccardo Pagni, sarà la successiva cornice della piazza di Montenero. L’evento è gratuito

Dopo il bel concerto del 26 aprile alla Terrazza Mascagni, domenica 7 maggio alle 17,15 torna “The Joyful Gospel Ensemble”. Grazie all’organizzazione della Pro Loco di Montenero ed alla passione dei suoi dirigenti, questa volta lo scenario che ospiterà il coro diretto da Riccardo Pagni, sarà la successiva cornice della piazza di Montenero. Ed anche questa occasione promette di offrire momenti di intensa partecipazione musicale, con ballate intense e solenni, alternate a brani molto ritmici, anche in ambiti musicali diversi dal Gospel.

The Joyful Gospel Ensemble”, con i suoi 40 coristi e cantanti solisti, si esibisce in uno spettacolo di grande forza, un vero concentrato di energia e carica emotiva che coinvolge gli spettatori in un crescendo di suggestioni musicali e ritmo.

Ricchissimo il loro repertorio: al fianco di proposte musicali legate ai grandi artisti gospel statunitensi, come “The Brooklyn Tabernacle Choir” e Richard Smallwood troveremo nuovi progetti che vedono i Joyful interpretare, con arrangiamenti vocali appositamente concepiti, brani di Beatles, Rem, Aretha Franklin, Elton John, Queen, Josh Groban, Rod Stewart, Coldplay ed altri.

“The Joyful Gospel Ensemble” ha all’attivo oltre 400 concerti in tutta Italia e all’estero e la pubblicazione, negli anni passati, di 7 compact disc, tra cui l’ultimo uscito a Dicembre 2022, “Joyful Forever”.

Vicino al palco sarà presente una piccola postazione dell’A.I.R.C.S. (Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante), a testimonianza di una attività costantemente protesa al sostegno della ricerca medica su questa malattia rara e tutt’ora senza cura.

L’evento è gratuito

Condividi: