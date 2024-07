The Joyful Gospel Ensemble in concerto a Porta a Mare

Serata all’insegna delle emozioni in musica, ritmo ed energia, quella di venerdì 12 luglio alle ore 21,15 nello spazio all’aperto prospiciente l’ingresso “Darsena” delle Officine Storiche con Summer Gospel Night

“The Joyful Gospel Ensemble”, diretto da Riccardo Pagni, si esibisce in uno spettacolo di grande forza, un vero concentrato di energia e carica emotiva che coinvolge gli spettatori in un crescendo di suggestioni musicali e ritmo.

Con i suoi 60 coristi e cantanti solisti, il gruppo vanta un repertorio ricchissimo: accanto a proposte musicali legate ai grandi artisti gospel statunitensi, come “The Brooklyn Tabernacle Choir” e Richard Smallwood, i Joyful interpretano brani di Elton John, Beatles, Rem, Queen, Coldplay, Rod Stewart, Leonard Cohen, Aretha Franklin, Ray Charles, Adele, Aerosmith, Stevie Wonder ed altri, con ballate struggenti e solenni alternate a brani ritmici molto trascinanti, ed esplorando con attenzione un repertorio particolarmente variegato e coinvolgente, capace di toccare l’anima. Un viaggio emozionante che va oltre il semplice ascolto. La serata conoscerà anche una piccolissima parentesi con una canzone dedicata ad *Amedeo Modigliani nel giorno del 140° anniversario della sua nascita. Il concerto è gratuito.

