The Joyful Gospel Ensemble in concerto in Fortezza Nuova

Sul palco, diretti da Riccardo Pagni, oltre 60 coristi e cantanti solisti offriranno al pubblico un viaggio travolgente nella musica mondiale

Venerdì 1 agosto, alle 22.15, nella suggestiva cornice della Fortezza Nuova, The Joyful Gospel Ensemble porterà in scena lo spettacolo “Right Now… Joyful!”, inserito nel cartellone di Effetto Venezia 2025. Un evento gratuito e aperto a tutti che promette di accendere la notte livornese di emozione e ritmo. Sul palco, diretti da Riccardo Pagni, oltre 60 coristi e cantanti solisti offriranno al pubblico un viaggio travolgente nella musica mondiale: dal gospel più potente e coinvolgente del Brooklyn Tabernacle Choir fino alle grandi pagine di leggende come Elton John, Queen, Coldplay, Michael Jackson, Rod Stewart, Joe Cocker, Tina Turner, Aretha Franklin, The Beatles, Ray Charles, Adele, Josh Groban, Stevie Wonder, Ariana Grande e molti altri. Ballate intense e solenni si alterneranno a brani dal ritmo irresistibile, in un repertorio capace di parlare al cuore e far vibrare ogni spettatore. Il Joyful Gospel Ensemble è pronto a trasformare la Fortezza Nuova in un luogo di pura energia, con uno spettacolo che va oltre il semplice ascolto e diventa un’esperienza emozionante e condivisa. L’ingresso è libero. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della vitalità che solo il gospel e la grande musica pop e soul sanno trasmettere. Vi aspettiamo numerosi!

