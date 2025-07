The Joyful Gospel Ensemble in Fortezza Vecchia

Oltre 60 coristi e musicisti, diretti dal maestro Riccardo Pagni, domenica 13 luglio alle 21.30 daranno vita al concerto Sing on! che è molto più di una scaletta di brani: è un viaggio musicale che abbraccia l’anima. Ingresso gratuito

Torna The Joyful Gospel Ensemble, una delle realtà gospel e pop più appassionate e travolgenti, con lo spettacolo Sing on! un inno alla gioia, alla condivisione, all’energia della musica. Oltre 60 coristi e musicisti, diretti dal maestro Riccardo Pagni, daranno vita a un concerto che è molto più di una scaletta di brani: è un viaggio musicale che abbraccia l’anima.

Dal gospel più autentico (Richard Smallwood, Brooklyn Tabernacle Choir) fino alle rivisitazioni di capolavori firmati Queen, Coldplay, Michael Jackson, Aretha Franklin, Beatles, Elton John, Rod Stewart, Ray Charles, Joe Cocker e altri: una scaletta sorprendente, tra ballate emozionanti e ritmi coinvolgenti, per una serata da vivere a cuore aperto. Lasciatevi travolgere da una miscela di suoni, sorrisi, mani che battono e cuori che si accendono. SING ON! non è solo un titolo: è un invito. A cantare, a sentire, a esserci. L’evento è realizzato in collaborazione con Menicagli Pianoforti, che da sempre sostiene la cultura musicale sul territorio.

