A venticinque anni dall’uscita nelle sale cinematografiche italiane, Il Signore degli Anelli continua a esercitare un fascino profondo e trasversale, capace di unire generazioni diverse di spettatori e appassionati. La trilogia diretta da Peter Jackson, tratta dall’opera immortale di J.R.R. Tolkien, non è soltanto un capolavoro del cinema fantasy, ma un vero e proprio fenomeno culturale che ha segnato in modo indelebile l’immaginario collettivo.

Per celebrare questo importante anniversario, venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 18.30, presso Symphony – Piazza Cavour 23, Livorno, si terrà un incontro speciale dal titolo THE LORD OF THE RINGS 25 ANNI DOPO dedicato all’eredità cinematografica e culturale della saga.

L’evento vedrà la presentazione di Michele Innocenti, che guiderà il pubblico in un percorso di analisi e riflessione sull’impatto de Il Signore degli Anelli a distanza di un quarto di secolo dalla sua prima apparizione nelle sale italiane. Sarà un’occasione per ripercorrere la genesi del progetto, il suo valore artistico, il successo internazionale e l’influenza duratura esercitata sul cinema, sulla letteratura fantasy e sulla cultura pop contemporanea.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il FIPILI Horror Festival, a sottolineare il dialogo tra cinema di genere, grandi saghe e narrazione epica, in un contesto che valorizza l’approfondimento culturale e la condivisione tra appassionati.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema, la letteratura e le grandi storie senza tempo, e per chi desidera riscoprire Il Signore degli Anelli con uno sguardo nuovo, consapevole e attuale, a venticinque anni da quel primo viaggio nella Terra di Mezzo.

Intanto prosegue sempre da Symphony la mostra di Giorgio Salesi “L’ORRORE DISEGNATO – Viaggio nel cinema horror”. La mostra che rimarrà visibile fino a venerdì 6 febbraio, è un percorso visivo intenso e suggestivo attraverso l’immaginario del cinema horror, reinterpretato dal segno e dalla sensibilità artistica di Giorgio Salesi. I visitatori potranno farsi guidare nelle immagini dall’autore.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

